Chile brilló en Asunción con 65 Medallas: El mejor desempeño histórico en los Juegos Panamericanos Junior

65 medallas y el mejor resultado de la historia de Chile en Juegos Panamericanos Junior

Imágenes: Team Chile

La delegación juvenil de Chile consiguió el mejor resultado de su historia en los Juegos Panamericanos Junior, tras cerrar su participación en Asunción con un extraordinario total de 65 medallas. El equipo nacional capturó 18 preseas de oro, 19 de plata y 28 de bronce, superando todos sus registros anteriores en la justa continental.

¡RESULTADO INÉDITO! 🇨🇱😮‍💨💥



El Team Chile 🇨🇱 obtuvo la mejor actuación de su historia en Juegos Panamericanos Junior, batiendo todos los registros establecidos en Cali 2021 🇨🇴.#VamosTeamChile 🇨🇱 #ASU2025 pic.twitter.com/VJ6RvCg7Qk — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 23, 2025

Al realizar un balance general, el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, señaló que la institución está “muy contenta con la actuación del Team Chile en Asunción”. Según la fuente oficial, estos resultados son el fruto de un extenso trabajo de planificación técnica realizado en conjunto con las federaciones deportivas, que desde 2016 cuenta con un presupuesto específico del Estado para el desarrollo de deportistas jóvenes.

De esta manera, el equipo nacional no solo mejoró su cuenta de metales, sino que también reafirmó su posición en el continente. Team Chile repitió el octavo lugar en el medallero general, consolidando su progreso frente a las potencias de la región. Este desempeño superó ampliamente al de la primera edición de los Juegos, en 2021, donde el país había sumado 12 oros y 58 medallas en total.

“Aumentamos las medallas de oro y las medallas totales conseguidas en la edición de 2021, ese es el mejor indicador”, agregó Mujica, destaca publicación de Team Chile. El presidente del COCh destacó que el equipo compitió “peleando incluso hasta la última prueba con dos gigantes como Canadá y Cuba”, y recalcó que “vamos en la senda correcta, estamos muy orgullosos de nuestros deportistas”.

El canotaje fue una de las disciplinas estelares para Chile durante la segunda semana de competencias, aportando 10 medallas al total nacional. En la jornada final, la delegación de canotaje ganó cinco medallas en seis finales, lo que permitió al país finalizar como subcampeón en el medallero de la disciplina, solo por detrás de Argentina. El deportista Sebastián Alveal emergió como figura líder tras conquistar dos oros y tres bronces durante el megaevento.

Otro hito histórico lo protagonizó el equipo de natación artística mixta, que capturó una medalla de bronce en la competencia por equipos. La sumatoria de las rutinas libre, técnica y acrobática ubicó a Chile con 634.047 puntos, por detrás de México (722.285) y Estados Unidos (672.565), coronando un desempeño sin precedentes para esta disciplina en el país.

MEDALLAS DE CHILE DEL ÚLTIMO DÍA

PLATA – Maira Toro y Fernanda Sepúlveda (Canotaje) / K2 – 500 Metros.

PLATA – Sley Figueroa y Matías Jiménez (Canotaje) / C2 – 500 Metros Mixto.

BRONCE – Sebastián Alveal y Matteo Cossio (Canotaje) / K2- 500 Metros.

BRONCE – Valentina Cornejo y Sley Figueroa (Canotaje) / C2 – 500 Metros.

BRONCE – Sebastián Alveal y Maira Toro (Canotaje) / K2 – 500 Metros Mixto.

BRONCE – Dominga Césped, Dominga Cerda, Macarena Vial, Bárbara Coppelli, Theodora Garrido, Nicolás Campos, Eva Rubio, Chloé Plaut y Josefa Oravec (Natación Artística) / Equipo Mixto.