Chilenas que hacen historia: Ana Tijoux y Mon Laferte entre las  100 grandes canciones del siglo XXI, según Rolling Stone

La revista Rolling Stone elige las 100 mejores canciones en español del siglo XXI. Ana Tijoux destaca en el puesto 17 con "Somos Sur" y también aparece con Julieta Venegas en el puesto 59 con “Eres para mí”. Mon Laferte está en el 58, con su tema “Tu falta de querer. La lista, liderada por Calle 13 con “Latinoamérica”, prioriza el impacto cultural sobre los datos numéricos.

Autor: Seguel Alfredo
Ana Tijoux y Mon Laferte irrumpen en el ranking de Rolling Stone de las 100 canciones esenciales del español en el siglo XXI

La prestigiosa revista Rolling Stone ha publicado su ambicioso ranking «Las 100 Grandes Canciones en Español del Siglo XXI», un listado que busca dimensionar el impacto cultural e histórico de los temas más relevantes de las últimas dos décadas y media. La selección, que celebra 25 años de música que ha llevado el idioma a conquistar espacios internacionales, se aleja de un análisis puramente estadístico para enfocarse en las historias, transformaciones sociales y la huella perdurable que cada canción ha dejado en el corazón de la gente.

En un panorama tan diverso y amplio, la artista chilena Ana Tijoux emerge con una destacada presencia. Se posiciona en el puesto N°17 con su potente tema «Somos Sur», una colaboración con la palestina Shadia Mansour. La publicación destaca que, gracias a su mezcla de ritmos y lírica poderosa, la canción se convierte en un mensaje de multiculturalidad y empoderamiento dirigido a las poblaciones marginadas, consolidándose como un himno de resistencia y unidad.

Ana Tijoux – Somos Sur ft. Shadia Mansour (Official Music Video)

Otra chilena que brilla en este exclusivo listado es Mon Laferte, quien ocupa el puesto N°58 con su emotiva balada «Tu Falta de Querer». Rolling Stone subraya la capacidad de la artista para transformar el dolor en arte, describiendo el tema como una confesión brutal sobre amar hasta romperse. La canción es presentada como un testimonio crudo de cómo cantar se convierte en un mecanismo para sobrevivir al desamor.

Mon Laferte – Tu Falta De Querer

La colaboración internacional también tiene sello chileno. En el puesto N°59 se encuentra «Eres para mí», de la mexicana Julieta Venegas, que cuenta con la participación de la rapera nacional Ana Tijoux. Esta segunda aparición de Tijoux en el ranking evidencia su versatilidad artística y su influencia más allá del hip-hop, consolidándose como una de las figuras chilenas de mayor proyección y reconocimiento en la música en español del siglo.

Julieta Venegas – Eres para Mí (Video) ft. Anita Tijoux

El criterio curatorial de Rolling Stone para este ranking fue fundamentalmente cualitativo. La revista argumenta que, en un mundo donde el impacto no puede medirse solo por reproducciones o premios, es esencial valorar la relevancia, trascendencia y las conversaciones generadas por cada tema. Este enfoque permitió incluir canciones que, más allá de su éxito comercial, han levantado puños, forjado nuevas conciencias y definido la identidad sonora de una era.

La lista está encabezada por «Latinoamérica» de Calle 13, seguida por «Hasta la raíz» de Natalia Lafourcade y «La camisa negra» de Juanes. Este panorama sonoro del siglo XXI incluye una rica diversidad de géneros, desde el reggaetón de Bad Bunny y Daddy Yankee hasta el rock de Gustavo Cerati y el flamenco urbano de Rosalía, pintando un vívido retrato de la evolución y la potencia de la música en español a nivel global.

LISTA COMPLETA DEL RANKING – LAS 100 GRANDES CANCIONES EN ESPAÑOL DEL SIGLO XXI SEGÚN ROLLING STONE:

  1. ‘Latinoamérica’ – Calle 13 con Totó La Momposina, Susana Baca y Maria Rita
  2. ‘Hasta la raíz’ – Natalia Lafourcade
  3. ‘La camisa negra” – Juanes
  4. ‘Eres’ – Café Tacvba
  5. ‘Somos más americanos” – Los Tigres del Norte
  6. ‘Despacito’ – Luis Fonsi con Daddy Yankee
  7. ‘Frijolero’ – Molotov
  8. ‘Suerte (Whenever, Wherever)’ – Shakira
  9. ‘La negra tiene tumbao’ – Celia Cruz con Mikey Perfecto
  10. ‘Tití me preguntó’ – Bad Bunny
  11. ‘Gasolina’ – Daddy Yankee
  12. ‘Tú me dejaste de querer’ – C. Tangana con Niño de Elche y La Húngara
  13. ‘Malamente’ – Rosalía
  14. ‘Mi Gente” – J Balvin con Willy William
  15. ‘Morenamía’ – Miguel Bosé
  16. ‘Crimen’ – Gustavo Cerati
  17. ‘Somos sur’ – Ana Tijoux con Shadia Mansoor
  18. ‘Atrévete-te-te’ – Calle 13
  19. ‘A Dios le pido’ – Juanes
  20. ‘Más y más’ – Robi Draco Rosa
  21. ‘Me gustas tú” – Manu Chao
  22. ‘Es épico’ – Canserbero
  23. ‘La tortura’ – Shakira con Alejandro Sanz
  24. ‘Cómo me acuerdo’ – Draco Rosa
  25. ‘Me maten’ – C. Tangana con Antonio Carmona
  26. ‘Bandoleros’ – Don Omar con Tego Calderón
  27. ‘Lady Blue’ – Bunbury
  28. ‘Nací Orishas’ – Orishas
  29. ‘No es lo mismo’ – Alejandro Sanz
  30. ‘Tusa’ – Karol G con Nicki Minaj
  31. ‘Me rehúso’ – Danny Ocean
  32. ‘Te guardo’ – Silvana Estrada
  33. ‘El rock de mi pueblo’ – Carlos Vives
  34. ‘Me voy’ – Julieta Venegas
  35. ‘Color esperanza’ – Diego Torres
  36. ‘Despechá’ – Rosalía
  37. ‘Paranormal’ – Tainy & Álvaro Díaz
  38. ‘Here we kum’- Molotov
  39. ‘René’ – Residente
  40. ‘Bonito’- Jarabe de Palo
  41. ‘Bajo el agua’ – Manuel Medrano
  42. ‘Nada’ – Zoé con Enrique Bunbury
  43. ‘El mareo’ – Bajofondo con Gustavo Cerati
  44. ‘Ahora quién’ – Marc Anthony
  45. ‘Ella baila sola’ – Eslabón Armado con Peso Pluma
  46. ‘Calma (Remix)’ – Pedro Capó con Farruko
  47. ‘Ay de ti’ – Antonio Carmona con Mala Rodríguez
  48. ‘Rosas’ – La Oreja de Van Gogh
  49. ‘Al otro lado del río’ – Jorge Drexler
  50. ‘En el 2000’ – Natalia Lafourcade
  51. ‘Yo no sé mañana’ – Luis Enrique
  52. ‘Hawái’ – Maluma
  53. ‘Sale el sol’ – Shakira
  54. ‘Sálvame’ – RBD
  55. ‘Yo x Ti, Tu x Mi’ – Rosalía con Ozuna
  56. ‘El problema’ – Ricardo Arjona
  57. ‘Tengo ganas’ – Andrés Cepeda
  58. ‘Tu falta de querer’ – Mon Laferte
  59. ‘Eres para mí’ – Julieta Venegas con Ana Tijoux
  60. ‘Tú de qué vas’ – Franco de Vita
  61. ‘Mitad y mitad’ – KaseO con Najwa
  62. ‘Quiero bailar’ – Ivy Queen
  63. ‘Ya me enteré’ – Reik
  64. ‘Usted’ – Diego Torres con Vicentico
  65. ‘Ojos color sol’ – Calle 13 con Silvio Rodríguez
  66. ‘Pa’ que retozen’ – Tego Calderón
  67. ‘No’ – Shakira con Gustavo Cerati
  68. ‘Para tu amor’ – Juanes
  69. ‘Adiós amor’ – Christian Nodal
  70. ‘Fuego’ – Bomba Estéreo
  71. ‘Entra en mi vida’ – Sin Bandera
  72. ‘Me dediqué a perderte’ – Alejandro Fernández
  73. ‘Mariposa traicionera’ – Maná
  74. ‘Por la noche’ – Mala Rodriguez
  75. ‘Guantanamera’ – Guitarricadelafuente
  76. ‘Primera cita’ – Carín León
  77. ‘La Canción’ – J Balvin con Bad Bunny
  78. ‘Mi balcón’ – Vicente García con Cultura Profética
  79. ‘Mi secreto’ – Kany García
  80. ‘Paraíso’ – Fonseca
  81. ‘Gritemos para no olvidar” – A.N.I.M.A.L
  82. ‘Arrancármelo’ – WOS
  83. ‘Algo bonito’ – iLe & Ivy Queen
  84. ‘Si tú te atreves” – Luis Miguel
  85. ‘El mismo aire’ – Camilo con Pablo Alborán
  86. ‘Déjenme llorar’ – Carla Morrison
  87. ‘Una y otra vez’ – Santiago Cruz con Morat
  88. ‘Tattoo remix’ – Rauw Alejandro con Camilo
  89. ‘No me culpes por sentir’ – Kevin Kaarl
  90. ‘Impostor’ – Ca7riel & Paco Amoroso
  91. ‘Propuesta indecente’ – Romeo Santos
  92. ‘Ni una sola palabra’ – Paulina Rubio
  93. ‘Un millón de primaveras’ – Vicente Fernández
  94. ‘Rotos’ – Diamante Eléctrico
  95. ‘La maza’ – Marcedes Sosa con Shakira
  96. ‘Tu amor me hace bien’ – Marc Anthony
  97. ‘Noche de entierro’ – Luny Tunes con Tainy [Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Zion, Héctor “El Father” y Tony Tun Tun]
  98. ‘Tiempo’ – Jarabe de Palo con Jovanotti y Vico C
  99. ‘La Perla’ – Calle 13 con Rubén Blades y La Chilinga
  100. ‘La llave de mi corazón’ – Juan Luis Guerra 4.40

Acceder a la información completa divulgada por la revista, con detalles de la curaduría:

“100 grandes canciones en español del siglo XXI”

