Chilenas que hacen historia: Ana Tijoux y Mon Laferte entre las  100 grandes canciones del siglo XXI, según Rolling Stone

Ana Tijoux y Mon Laferte irrumpen en el ranking de Rolling Stone de las 100 canciones esenciales del español en el siglo XXI

La prestigiosa revista Rolling Stone ha publicado su ambicioso ranking «Las 100 Grandes Canciones en Español del Siglo XXI», un listado que busca dimensionar el impacto cultural e histórico de los temas más relevantes de las últimas dos décadas y media. La selección, que celebra 25 años de música que ha llevado el idioma a conquistar espacios internacionales, se aleja de un análisis puramente estadístico para enfocarse en las historias, transformaciones sociales y la huella perdurable que cada canción ha dejado en el corazón de la gente.

En un panorama tan diverso y amplio, la artista chilena Ana Tijoux emerge con una destacada presencia. Se posiciona en el puesto N°17 con su potente tema «Somos Sur», una colaboración con la palestina Shadia Mansour. La publicación destaca que, gracias a su mezcla de ritmos y lírica poderosa, la canción se convierte en un mensaje de multiculturalidad y empoderamiento dirigido a las poblaciones marginadas, consolidándose como un himno de resistencia y unidad.

Ana Tijoux – Somos Sur ft. Shadia Mansour (Official Music Video)

Otra chilena que brilla en este exclusivo listado es Mon Laferte, quien ocupa el puesto N°58 con su emotiva balada «Tu Falta de Querer». Rolling Stone subraya la capacidad de la artista para transformar el dolor en arte, describiendo el tema como una confesión brutal sobre amar hasta romperse. La canción es presentada como un testimonio crudo de cómo cantar se convierte en un mecanismo para sobrevivir al desamor.

Mon Laferte – Tu Falta De Querer

La colaboración internacional también tiene sello chileno. En el puesto N°59 se encuentra «Eres para mí», de la mexicana Julieta Venegas, que cuenta con la participación de la rapera nacional Ana Tijoux. Esta segunda aparición de Tijoux en el ranking evidencia su versatilidad artística y su influencia más allá del hip-hop, consolidándose como una de las figuras chilenas de mayor proyección y reconocimiento en la música en español del siglo.

Julieta Venegas – Eres para Mí (Video) ft. Anita Tijoux

El criterio curatorial de Rolling Stone para este ranking fue fundamentalmente cualitativo. La revista argumenta que, en un mundo donde el impacto no puede medirse solo por reproducciones o premios, es esencial valorar la relevancia, trascendencia y las conversaciones generadas por cada tema. Este enfoque permitió incluir canciones que, más allá de su éxito comercial, han levantado puños, forjado nuevas conciencias y definido la identidad sonora de una era.

La lista está encabezada por «Latinoamérica» de Calle 13, seguida por «Hasta la raíz» de Natalia Lafourcade y «La camisa negra» de Juanes. Este panorama sonoro del siglo XXI incluye una rica diversidad de géneros, desde el reggaetón de Bad Bunny y Daddy Yankee hasta el rock de Gustavo Cerati y el flamenco urbano de Rosalía, pintando un vívido retrato de la evolución y la potencia de la música en español a nivel global.

LISTA COMPLETA DEL RANKING – LAS 100 GRANDES CANCIONES EN ESPAÑOL DEL SIGLO XXI SEGÚN ROLLING STONE:

‘Latinoamérica’ – Calle 13 con Totó La Momposina, Susana Baca y Maria Rita ‘Hasta la raíz’ – Natalia Lafourcade ‘La camisa negra” – Juanes ‘Eres’ – Café Tacvba ‘Somos más americanos” – Los Tigres del Norte ‘Despacito’ – Luis Fonsi con Daddy Yankee ‘Frijolero’ – Molotov ‘Suerte (Whenever, Wherever)’ – Shakira ‘La negra tiene tumbao’ – Celia Cruz con Mikey Perfecto ‘Tití me preguntó’ – Bad Bunny ‘Gasolina’ – Daddy Yankee ‘Tú me dejaste de querer’ – C. Tangana con Niño de Elche y La Húngara ‘Malamente’ – Rosalía ‘Mi Gente” – J Balvin con Willy William ‘Morenamía’ – Miguel Bosé ‘Crimen’ – Gustavo Cerati ‘Somos sur’ – Ana Tijoux con Shadia Mansoor ‘Atrévete-te-te’ – Calle 13 ‘A Dios le pido’ – Juanes ‘Más y más’ – Robi Draco Rosa ‘Me gustas tú” – Manu Chao ‘Es épico’ – Canserbero ‘La tortura’ – Shakira con Alejandro Sanz ‘Cómo me acuerdo’ – Draco Rosa ‘Me maten’ – C. Tangana con Antonio Carmona ‘Bandoleros’ – Don Omar con Tego Calderón ‘Lady Blue’ – Bunbury ‘Nací Orishas’ – Orishas ‘No es lo mismo’ – Alejandro Sanz ‘Tusa’ – Karol G con Nicki Minaj ‘Me rehúso’ – Danny Ocean ‘Te guardo’ – Silvana Estrada ‘El rock de mi pueblo’ – Carlos Vives ‘Me voy’ – Julieta Venegas ‘Color esperanza’ – Diego Torres ‘Despechá’ – Rosalía ‘Paranormal’ – Tainy & Álvaro Díaz ‘Here we kum’- Molotov ‘René’ – Residente ‘Bonito’- Jarabe de Palo ‘Bajo el agua’ – Manuel Medrano ‘Nada’ – Zoé con Enrique Bunbury ‘El mareo’ – Bajofondo con Gustavo Cerati ‘Ahora quién’ – Marc Anthony ‘Ella baila sola’ – Eslabón Armado con Peso Pluma ‘Calma (Remix)’ – Pedro Capó con Farruko ‘Ay de ti’ – Antonio Carmona con Mala Rodríguez ‘Rosas’ – La Oreja de Van Gogh ‘Al otro lado del río’ – Jorge Drexler ‘En el 2000’ – Natalia Lafourcade ‘Yo no sé mañana’ – Luis Enrique ‘Hawái’ – Maluma ‘Sale el sol’ – Shakira ‘Sálvame’ – RBD ‘Yo x Ti, Tu x Mi’ – Rosalía con Ozuna ‘El problema’ – Ricardo Arjona ‘Tengo ganas’ – Andrés Cepeda ‘Tu falta de querer’ – Mon Laferte ‘Eres para mí’ – Julieta Venegas con Ana Tijoux ‘Tú de qué vas’ – Franco de Vita ‘Mitad y mitad’ – KaseO con Najwa ‘Quiero bailar’ – Ivy Queen ‘Ya me enteré’ – Reik ‘Usted’ – Diego Torres con Vicentico ‘Ojos color sol’ – Calle 13 con Silvio Rodríguez ‘Pa’ que retozen’ – Tego Calderón ‘No’ – Shakira con Gustavo Cerati ‘Para tu amor’ – Juanes ‘Adiós amor’ – Christian Nodal ‘Fuego’ – Bomba Estéreo ‘Entra en mi vida’ – Sin Bandera ‘Me dediqué a perderte’ – Alejandro Fernández ‘Mariposa traicionera’ – Maná ‘Por la noche’ – Mala Rodriguez ‘Guantanamera’ – Guitarricadelafuente ‘Primera cita’ – Carín León ‘La Canción’ – J Balvin con Bad Bunny ‘Mi balcón’ – Vicente García con Cultura Profética ‘Mi secreto’ – Kany García ‘Paraíso’ – Fonseca ‘Gritemos para no olvidar” – A.N.I.M.A.L ‘Arrancármelo’ – WOS ‘Algo bonito’ – iLe & Ivy Queen ‘Si tú te atreves” – Luis Miguel ‘El mismo aire’ – Camilo con Pablo Alborán ‘Déjenme llorar’ – Carla Morrison ‘Una y otra vez’ – Santiago Cruz con Morat ‘Tattoo remix’ – Rauw Alejandro con Camilo ‘No me culpes por sentir’ – Kevin Kaarl ‘Impostor’ – Ca7riel & Paco Amoroso ‘Propuesta indecente’ – Romeo Santos ‘Ni una sola palabra’ – Paulina Rubio ‘Un millón de primaveras’ – Vicente Fernández ‘Rotos’ – Diamante Eléctrico ‘La maza’ – Marcedes Sosa con Shakira ‘Tu amor me hace bien’ – Marc Anthony ‘Noche de entierro’ – Luny Tunes con Tainy [Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Zion, Héctor “El Father” y Tony Tun Tun] ‘Tiempo’ – Jarabe de Palo con Jovanotti y Vico C ‘La Perla’ – Calle 13 con Rubén Blades y La Chilinga ‘La llave de mi corazón’ – Juan Luis Guerra 4.40

Acceder a la información completa divulgada por la revista, con detalles de la curaduría: