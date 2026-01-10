CNTV formula históricos cargos a Canal 13 por caso Julia Chuñil: Denunciante afirma que vulneró derechos fundamentales y honra de la familia

CNTV formula históricos cargos contra Canal 13 por reportaje sobre Julia Chuñil y vulneración de derechos fundamentales

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) resolvió de manera unánime formular cargos contra Canal 13 del empresario Andrónico Luksic, por el reportaje “¿Qué ocurrió con Julia Chuñil? Las dos tesis investigativas”, emitido en Teletrece Central el 12 de octubre de 2025, tras acoger a tramitación 540 denuncias ciudadanas que acusaron un tratamiento “tendencioso”, con imputaciones infundadas, sesgos informativos y vulneración de derechos fundamentales en el abordaje de la desaparición forzada de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil Catricura

Diversas organizaciones sociales, comunidades mapuche y personas particulares denunciaron que el reportaje presentó como responsables de los hechos a los hijos de la víctima, pese a que la investigación del Ministerio Público se encuentra en curso y sin sentencia firme. Según se señala, la reiterada exposición de identidades, imágenes y antecedentes preliminares, sin el debido contexto ni distancia informativa, “podría generar en la audiencia una percepción de culpabilidad anticipada”, configurando una narrativa acusatoria incompatible con la presunción de inocencia y la dignidad de las personas involucradas

En este marco, el director del Centro Ecoceanos y uno de los denunciantes, Juan Carlos Cárdenas, afirmó al respecto:

“La decisión unánime del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de formular cargos contra Canal 13 por el tendencioso reportaje sobre la desaparición forzada de la defensora ambiental Julia Chuñil Catricura marca un precedente relevante en el control de la ciudadanía sobre su exigencia al derecho de una comunicación veraz, responsable y respetuosa de los derechos fundamentales por parte de los medios de comunicación en Chile. Canal 13, propiedad del Grupo Luksic, ha vulnerado la presunción de inocencia y dañando la honra de la familia de la víctima, en este caso emblemático de derechos humanos, al instalar selectivamente culpabilidades sin sustento judicial, como parte clave del engranaje de la construcción de un montaje mediático, en el cual participan la fiscalía regional y los intereses empresariales forestales de la región de Los Ríos contra la comunidad mapuche de Putreguel”.

La formulación de cargos del CNTV establece que el reportaje habría incurrido en una eventual infracción al deber de “correcto funcionamiento” de los servicios de televisión, al privilegiar hipótesis de responsabilidad penal de los hijos de la víctima y de un empresario local “presentándolas como prácticamente confirmadas, aun cuando la investigación llevada por el Ministerio Público todavía se encuentra en desarrollo”

El organismo advierte que la exposición reiterada de nombres, imágenes y antecedentes periciales preliminares, sin suficiente contextualización, vulnera la honra y la presunción de inocencia.

El documento oficial recoge denuncias que sostienen que el reportaje “afirma que los hijos de Julia Chuñil habrían asesinado a su madre”, utilizando “testigos protegidos de dudosa procedencia” y exponiendo identidades de personas inocentes, lo que “vulnera principios básicos de la ética periodística como la presunción de inocencia, el respeto a la dignidad humana y el deber de informar con veracidad”

Asimismo, se cuestiona un tratamiento desigual de las hipótesis investigativas, presentando las sospechas contra la familia como “pruebas”, mientras que las que apuntan a intereses empresariales forestales son descritas como simples “dichos”.

Finalmente, el CNTV subraya que, conforme a la Constitución, tratados internacionales y la Ley N°18.838, los servicios de televisión deben respetar bienes jurídicos como la dignidad humana, la honra y los derechos fundamentales, evitando el sensacionalismo, la victimización secundaria y la anticipación de juicios penales en pantalla. En este caso, el Consejo concluye que existirían antecedentes suficientes para sostener que Canal 13 pudo haber afectado de manera injustificada estos principios, razón por la cual resolvió formular cargos y continuar el procedimiento sancionatorio correspondiente

Mira el documento oficial de CNTV con la formulación de cargos en siguiente enlace acceso a documento PDF