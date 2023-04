Comisión de Ética de la Cámara Baja sancionó con $270.000 a diputada Orsini por “telefonazo»: El monto corresponde al 5% de su dieta

La comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados sancionó este martes a la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, luego de que llamara a la dirección de Recursos Humanos de Carabineros por una detención del exfutbolista Jorge Valdivia.

La comisión manifestó que la parlamentaria incumplió deberes propios del cargo, refiere ADN.

Por esto, se decidió una multa por $270.000, lo equivalente a 5% de su dieta, no obstante; la medida aún está en redacción, para la posterior notificación a la parlamentaria.

Desde la Cámara Baja, se alega que Orsini habría usado “en beneficio propio, de parientes o de terceros, la información reservada o privilegiada a la que tuvieren acceso en razón de la función que desempeñan”, además de “usar indebidamente el título oficial, los distintivos o el prestigio de la corporación para asuntos de carácter personal o privado”. Ello contravendría el artículo 346 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, en los números 1 y 3.

Por su parte, desde el departamento de comunicaciones de la diputada, se señala que Orsini mo habría cometido «ninguna falta a la ética».

“Tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal. Estudiaremos el fallo y no descarto utilizar ninguna herramienta que me otorgue el Reglamento de la Corporación e, incluso, herramientas legales de ser necesario, para determinar mi absoluta inocencia en este tema”, señalaron.

La polémica se acentuó después de que Orsini se autodenunciara ante el Ministerio Público (MP) con la intención de dejar claro que, a su juicio, no hubo corrupción al interceder ante Carabineros por Jorge Mago Valdivia.

«Quiero aclarar también que la autodenuncia no es un reconocimiento de responsabilidad sino por el contrario es una herramienta que todos los ciudadanos pueden utilizar cuando han sido imputados de un delito falso que quieren que se acredite su inocencia. Estoy muy segura de que no he cometido delito alguno que se me ha imputado», manifestó.

