«Como entrenador me da vergüenza que hayamos funcionado así»: Gustavo Quinteros tras la eliminación de Colo-Colo de la Sudamericana

Colo-Colo quedó eliminado en la noche de este martes al perder 5-1 contra América Mineiro, en un encuentro realizado en el Estadio Raimundo Sampaio, dejándolos atrás de la Copa Conmebol Sudamericana 2023.

Tras la eliminación, Gustavo Quinteros no tuvo problemas en cuestionar a sus dirigidos luego de la dura derrota en Belo Horizonte.

«Defensivamente fuimos un desastre. Me da vergüenza que el equipo defienda así. No marcamos en el área, no logramos los rebotes y esto pasó después de varios partidos. Pero este fue muy malo y como entrenador me da vergüenza que hayamos funcionado así», expresó el entrenador en conferencia de prensa, citado por El Gráfico.

«Cuando se espera que juguemos en el mejor nivel, no lo podemos hacer. Es algo a mejorar. Es una deuda que tenemos pendiente y que tenemos todos: dirigentes, jugadores y nosotros. Pero debemos cambiar este comportamiento deportivo cuando hay que definir una llave internacional», agregó Quinteros, con contrato en Colo Colo hasta fin de año.

En este sentido, manifestó que en los partidos disputados en Colombia y Venezuela se logró recuperar, no obstante, «defensivamente fuimos un desastre y no lo hicimos bien».

«Me hago responsable de la vergüenza, pero no tuvimos el carácter para defender una ventaja y defender en duelo individuales y ahora hay que dar vuelta la página. Sabemos que no estamos preparados para esta clase de torneos y que pelearemos con todo el campeonato nacional. Pero debemos reconocer que no estamos para esta clase de partidos internacionales”, concluyó, citado por DirectvSport.

