Comparativa: ¿Qué decía la frase original de Karol Cariola y cómo fue publicada por El Mercurio?

El pasado fin de semana, El Mercurio publicó una entrevista a la diputada Karol Cariola (PC) que causó polémicas reacciones en el mundo político, esto debido a que la parlamentaria deslizaba la posibilidad de impulsar un tercer proceso constitucional «desde las calles».

Sin embargo, tras la publicación de la entrevista, Cariola denunció a través de redes sociales que El Mercurio había tergiversado maliciosamente sus palabras y publicó una grabación de la conversación con el periodista en la que se escuchan las declaraciones completas.

En la edición del domingo, la entrevista a la parlamentaria fue titulada con la frase «Sigo creyendo que el camino de la Convención era el correcto», a lo que se agregaba la siguiente cuña destacada: «Habrá que pensar con tiempo, en un nuevo proceso que el pueblo determinará, desde la movilización en las calles».

Sin embargo, el audio compartido por Cariola evidencia que ninguna de las frases fue expresada literalmente por la diputada. La primera de ellas fue extraída y alterada de la siguiente declaración:

«Yo en general no me arrepiento de nada de las cosas que hago solo, para mí todos los procesos son aprendizaje (…) Yo aprendí mucho de lo que vivimos en el proceso constitucional, me tomó asumir muy a última hora parte de la campaña; esa campaña ya venía trabajándose, yo me sumé al último tramo a jugar un papel y, evidentemente, lo hice con mi mayor convicción y voluntad del momento de que ese era el camino correcto».

«Por supuesto que no me arrepiento de haber contribuido a un proceso que era colectivo, en el cual yo por lo menos sigo creyendo. Creo que sin duda hay mucho que aprender de lo que se hizo de todo lo que fue ese proceso. Hay autocríticas colectivas, aprendizajes colectivos también, pero yo creo que en ese momento jugué el papel al que fui convocada a jugar y puse todo de mí para contribuir en ello, como siempre lo hago en general».

De esta frase el diario habría extraído el contenido para el título de la entrevista: «Sigo creyendo que el camino de la Convención era el correcto«.

Por otro lado, la segunda frase, «habrá que pensar con tiempo, en un nuevo proceso que el pueblo determinará, desde la movilización en las calles», fue extraída de la siguiente declaración:

«Nos parece que habrá que pensar en el futuro, en una nueva etapa, en un nuevo proceso, que habrá que pensarlo con tiempo y el pueblo de Chile será quien determinará cuáles son los tiempos para eso. Yo por lo menos creo que, en eso nosotros no nos perdemos».

«(En) Todos los procesos, el pueblo de Chile es el que los ha abierto, desde la movilización, desde el proceso plebiscitario que se abrió para abrir el proceso constituyente y en eso, tendremos que pensar en el futuro, más adelante, de qué manera se hacen cambios que son importantes, si a través de reformas en el Parlamento, si a través de otras discusiones en otros espacios. Es algo que hay que discutir después el 17 de diciembre, que es cuando vamos a saber finalmente cuál es el resultado del plebiscito», agregó.