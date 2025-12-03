Concejala María Ignacia González: Deudores y alcalde de Villa Alegre complican la investigación

La desaparición suma nuevos antecedentes tras revelaciones de la familia sobre préstamos informales y deudas pendientes.

La búsqueda de María Ignacia González, concejala de la Democracia Cristiana (DC) desaparecida desde mediados de junio en Villa Alegre, incorporó un nuevo foco tras conocerse que la autoridad mantenía una lista de préstamos informales a diversos vecinos y funcionarios municipales. Entre los nombres que figuran como deudores se encuentran Arturo Palma, alcalde de la comuna, y Rodrigo Cancino, administrador municipal, lo que abre otra línea investigativa sobre las posibles motivaciones de su desaparición.

Las hijas de la concejala confirmaron que su madre llevaba un registro detallado de estas ayudas económicas en una libreta personal, tratándose de un gesto solidario y no de un negocio con intereses. Camila Gallegos, una de las hijas, defendió que los préstamos eran «montos acotados» entregados hacia personas con dificultades.

Por su parte, el alcalde Arturo Palma admitió haber recibido $1.500.000 de la concejala, señalando que el dinero fue destinado a su campaña política. El edil aseguró que la deuda ya está saldada y calificó como: «el peor error que pude haber cometido», el haber aceptado tal préstamo.

Otro nombre que surge es el del administrador municipal, Rodrigo Cancino, ya que la familia de la autoridad desaparecida aseguró que el funcionario también recibió dinero, y que la deuda que rondaría los 1.000 dolares no estaría completamente pagada. Si bien el administrador reconoció la existencia de un préstamo, minimizó el monto alegando que solo le quedaba debiendo 100 dólares, y rechazó tener cualquier vínculo con la desaparición.

Paralelamente a estos nuevos antecedentes, la investigación se vio marcada por los dichos de la diputada María Luisa Cordero, quien fue denunciada por la bancada DC ante la Comisión de Ética el pasado 15 de noviembre. La parlamentaria insinuó durante un programa de Vía X que la concejala: «Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol», agregando que piensa que Gonzaléz ya debe estar enterrada o rumbo a China, además de criticar la actitud de sus hijas.

Finalmente, la indignación de la familia también se ha centrado en los procedimientos policiales. Javiera Gallegos, otra de las hijas, cuestionó un «insólito giro» de la investigación, donde las autoridades anunciaron una nueva búsqueda con maquinaria pesada en el Río Loncomilla, una zona que ellas consideran descartada. Gallegos lamentó que la familia se enterara por la prensa y no por canales formales: «Lo otro es puro circo y no sé a quién están protegiendo», declaró, exigiendo mayor transparencia.