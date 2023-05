Concierto de Coldplay causó furor al homenajear a Tina Turner en Barcelona

La banda de rock británica Coldplay rindió un homenaje a la legendaria cantante Tina Turner -cuya noticia de su muerte se dio a conocer este miércoles 24 de mayo a la edad de 83 años-, en el masivo concierto que ofreció en Barcelona, España.

Chris Martin, el vocalista de la agrupación musical, al dar inicio a la esperada presentación aseguró que “este concierto está dedicado a la bella Tina Turner” señalando al cielo y esperando ofrecer “el mejor concierto de nuestras vidas”.

La banda liderada por Martin rindió tributo a la “reina del rock and roll” con más de dos horas de repetidas explosiones de música, color y euforia, donde interpretaron “Proud Mary” y “Rolling on the river” junto a tres miembros de Gipsy Kings.

En el espectáculo los británicos ofrecieron los temas de su repertorio como “Higher power”, “Adventure of a lifetime”, “Paradise”, “Something just like this”, “Viva la vida”, “The scientist”, “Yellow”, “Human heart”, “People of the pride”, “Clocks”, “The lightclub”, “My universe” y “A sky full of stars”, entre otros.

El show estuvo caracterizado por el mar de colores formado por 50.000 personas con pulseras luminosas en sus muñecas, un recurso que Coldplay hace muchos años que utiliza en sus conciertos y que pasaron de los colores, rojo al lila, al azul y al amarillo, hasta recorrer toda la paleta cromática.

El uso de enormes pelotas de colores que flotaron sobre el público, el confeti disparado hacia el cielo, lenguas de fuego, láseres, disfraces de alienígena y pantallas gigantes esféricas, así como el cierre con fuegos artificiales deslumbraron a los asistentes.

