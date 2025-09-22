Concurso de Reels «Mujeres que inspiran» invita a participar a jóvenes de la Región de Los Ríos

Los Reels son una función de Instagram que permite a los usuarios crear y editar videos cortos, directamente desde la aplicación

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Ya está abierta la convocatoria para participar del concurso de Reels, Patrimonio en Segundos, que invita a poner la mirada en mujeres que inspiran y que homenajea la imagen de Gabriela Mistral en el año en que se conmemoran los 80 años en que la poetisa nacional recibiera el Premio Nobel de Literatura.

El concurso está dirigido a jóvenes de entre 13 y 19 años que residan o estudien en la Región de Los Ríos. El desafío es sencillo pero poderoso: crear un Reel de entre 15 y 90 segundos que cuente la historia de una mujer que sea una fuente de inspiración para su comunidad, su familia o para ellos mismos. La idea es responder preguntas como: ¿Qué mujeres han inspirado tu vida? ¿Cuál es su historia?

Cómo participar en el desafío de los Reels

Para ser parte de este concurso de Reels, los participantes deben seguir los siguientes pasos, antes del 30 de octubre:

  1. Crear un Reel en formato vertical con una duración de entre 15 y 90 segundos, destacando a una mujer que inspire. Utiliza música disponible en Instagram o creaciones propias (con autorización).
  2. Publicar el video en su cuenta de Instagram.
  3. Incluir el hashtag #PatrimonioenSegundos.
  4. Etiquetar la cuenta oficial del concurso: @valdiviaciudadcine.
  5. Completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial.

La convocatoria busca visibilizar historias de mujeres que, como Gabriela Mistral, han dejado una huella profunda en sus territorios. Las bases del concurso y más información están disponibles en este link.

Esta iniciativa es organizada por la Dirección Regional de Los Ríos del Servicio Nacional del Patrimonio y el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia (CPCV), formando parte de las actividades y alianzas anuales del CPCV con su programa Valdivia Ciudad Cine, y es posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOCC, convocatoria 2024.

