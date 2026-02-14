Conferencia de Múnich: Amnistía advierte de que los ataques de Trump y Netanyahu contra el derecho internacional socavan la seguridad global

Conferencia de Seguridad de Múnich: Secretaria general de Amnistía advierte de que los ataques contra el derecho internacional socavan la seguridad global

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, asiste a la Conferencia de Seguridad de Múnich del 13 al 15 de febrero.

“Ya es evidente que 2026 va a ser un año de enormes desafíos para la seguridad global. El acto de agresión contra Venezuela de la administración Trump y sus amenazas actuales de acción militar en Colombia, Groenlandia, Irán y México han dejado al descubierto su uso de la ley del más fuerte en la política exterior y su total desprecio al derecho internacional. Al mismo tiempo, Israel se niega a acabar con el genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza ocupada pese al presunto alto el fuego, y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania está a punto de cumplir el quinto año sin que haya un final a la vista de los ataques ilegítimos contra la población civil ucraniana”, dijo Agnès Callamard.

Los dirigentes del mundo deben prepararse y aprovechar foros como la Conferencia de Seguridad de Múnich como oportunidades para trazar una resistencia colectiva a los ataques contra el derecho internacional que ponen en peligro a todo el mundo. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“Éste no es el momento de que los Estados imiten, apacigüen o capitulen ante los matones. Las agresiones militares y el acoso económico de algunos Estados, unidos a la complicidad y la cobardía de muchos, han puesto de rodillas al orden multilateral basado en normas. Pero esto no significa que haya sido o sea un espejismo. Y sin duda no significa que debamos abandonar los principios que lo sostienen. La seguridad de miles de millones de personas en todo el mundo depende de que reivindiquemos el espíritu posterior a la II Guerra Mundial y reforcemos el derecho internacional y las salvaguardias de los derechos humanos. Esto significa, por ejemplo, reformar las normas sobre el veto y la membresía del Consejo de Seguridad de la ONU, proteger órganos como la Corte Penal Internacional y replantearse el sistema jurídico internacional para que sirva a su propósito en el tumultuoso mundo actual”.

“Los dirigentes del mundo deben prepararse y aprovechar foros como la Conferencia de Seguridad de Múnich como oportunidades para trazar una resistencia colectiva a los ataques contra el derecho internacional que ponen en peligro a todo el mundo. Hay que parar a los matones. La humanidad debe triunfar”.

Sobre la Conferencia de Seguridad de Múnich

Cientos de responsables de la toma de decisiones y de líderes y lideresas de opinión de todo el mundo se reunen para hablar de los desafíos de la política de seguridad en la 62 Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra del 13 al 15 de febrero.

En este espacio, entre los temas que promueve Ambistía Internacional, están presentes: