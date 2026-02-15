Confirman fallo de segunda instancia en Argentina que retiraría estatus de refugiado político a Galvarino Apablaza

Fallo de segunda instancia en tribunal argentino revocaría asilo de Galvarino Apablaza

La justicia argentina confirmó en segunda instancia la revocación del estatus de refugiado del exfrentista Galvarino Apablaza, que mantenía desde 2010. Según informó este sábado 14 de febrero de 2026 el medio argentino MNews, el fallo pone fin a más de una década de protección legal que el exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) obtuvo durante el gobierno de Cristina Kirchner, en medio de las acusaciones que lo vinculan con el asesinato de fundador y senador Udi, Jaime Guzmán, en 1991, hecho que él ha negado consistentemente.

La resolución judicial consolida una decisión que había sido adoptada brevemente durante la administración de Mauricio Macri, pero que luego fue revertida tras recursos presentados por la defensa. Fuentes judiciales citadas por MNews indicaron que las autoridades chilenas —incluyendo Cancillería y la Policía de Investigaciones (PDI)— ya fueron notificadas del fallo, lo que podría dar curso a los trámites necesarios para evaluar una eventual solicitud de extradición por parte del Estado chileno.

Cabe destacar que en una breve entrevista concedida a Canal 13 de Televisión de Chile durante el año 2010, Galvarino Apablaza fue consultado sobre su eventual participación en el crimen del senador Udi.. Consultado directamente si era el autor intelectual del asesinato, el exfrentista respondió que no y que «absolutamente nada» tuvo que ver con el hecho, agregando que su inocencia «quedó demostrada en el proceso de extradición» que enfrentó en ese período.

Apablaza fue víctima de la prisión política y la tortura en Chile, lo que está acreditado su paso por Londres 38, el Estadio Chile, la Cárcel Pública de Santiago, la ex-Penitenciaría, Tres Álamos y Puchuncaví, y su posterior expulsión del país sin juicio previo, en 1975.

En el año 2017, diez organismos de derechos humanos de Argentina, rechazaron la decisión que había tomado en la ocasión CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados), durante el Gobierno de Macri, y solidarizaron con Apablaza, entre ellos la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En un comunicado afirmaban que se había revocado arbitrariamente la condición de refugiado regulada por la ley argentina y por «los estándares internaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre protección a refugiados políticos».

Complejo itinerario judicial

El caso ha transitado por un extenso laberinto jurídico desde la llegada de Apablaza a Argentina. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), las autoridades habían avanzado en la revocación del asilo, pero tras una exitosa apelación de sus abogados, el exfrentista logró recuperar su protección legal en el país vecino. El reciente fallo de segunda instancia modifica nuevamente su situación migratoria y judicial en Argentina.

El tema también ha sido abordado a nivel presidencial en el pasado. Según consignó MNews, el presidente Gabriel Boric y su entonces homólogo argentino Alberto Fernández discutieron el caso en el marco de sus relaciones bilaterales. Sin embargo, Fernández habría enfatizado que la independencia de los poderes judiciales en Argentina impedía cualquier intervención del Ejecutivo en el proceso, dejando la resolución exclusivamente en manos de los tribunales.

La posición de Lautaro Carmona en 2024

El caso ya había generado repercusiones políticas en Chile durante el año 2024. En una entrevista publicada por el periódico «El Siglo» el 27 de abril de ese año, el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, se refirió a las gestiones impulsadas por la entonces ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para reactivar el proceso contra Apablaza.

Carmona cuestionó las motivaciones de la ministra argentina, señalando que «esta señora debería preocuparse de que las instituciones de su país funcionen y que haya respeto a esas instituciones». El dirigente del PC chileno enfatizó que el refugio de Apablaza «es resorte del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo», y planteó que Bullrich podría estar utilizando el tema «como un proselitismo en función de las posiciones políticas más reaccionarias de Chile».

No obstante, Carmona precisó que «el Partido Comunista, inmediatamente ocurrido el hecho del asesinato de Guzmán, sacó su opinión pública condenando el hecho». Agregó que «Apablaza ha reiterado que él no tuvo nada que ver con ese suceso», y advirtió que podría existir «una operación más política que jurídica» en la reapertura del caso, llamando a las autoridades a mantener «sobriedad» y a respetar las convenciones internacionales y los pronunciamientos del poder judicial.

Las declaraciones de José Antonio Kast en diciembre de 2025

En diciembre de 2025, el presidente electo José Antonio Kast se refirió al caso Apablaza tras sostener un encuentro con el mandatario argentino Javier Milei. En declaraciones recogidas por Tele 13 Chile el 16 de diciembre, Kast calificó el asesinato de Jaime Guzmán como «una herida abierta», recordando que se trata del único senador en ejercicio asesinado en democracia.

Kast, quien manifestó que Guzmán fue su profesor y amigo, señaló que «no queremos generarle un problema a Argentina» respecto a la situación de Apablaza, aunque expresó su esperanza de que «en algún minuto el señor Apablaza cumpla su condena o sea sometido a proceso como corresponde».