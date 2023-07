Conoce la programación de las fechas 18 y 19 del Campeonato Nacional

La programación de las fechas 18 y 19 del Campeonato Nacional 2023, que se llevarán a cabo las últimas dos semanas de julio, fueron dadas a conocer por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile.

A continuación, las citas deportivas pautadas:

Fecha 18:

Viernes 21 de julio

– Unión La Calera vs. Magallanes, 18.00 horas. Estadio «Nicolás Chahuán».

Sábado 22 de julio

– Deportes Copiapó vs. Cobresal, 15:00 horas. Estadio «Luis Valenzuela Hermosilla».

– Huachipato vs. O’Higgins, 17:30 horas. Estadio CAP.

– Universidad de Chile vs. Palestino, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 23 de julio

– Ñublense vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio Bicentenario «Nelson Oyarzún».

– Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

– Everton vs. Unión Española, 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Lunes 24 de julio

– Audax Italiano vs. Curicó Unido, 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Fecha 19:

Viernes 28 de julio

– O’Higgins vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 29 de julio

– Cobresal vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio El Cobre.

– Colo Colo vs. Huachipato, 17:30 horas. Estadio Monumental.

– Unión Española vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 30 de julio

– Magallanes vs. Universidad de Chile, 12:30 horas. Estadio «Nicolás Chahuán».

– Palestino vs. Deportes Copiapó, 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

– Curicó Unido vs. Unión La Calera, 17:30 horas. Estadio La Granja.

– Coquimbo Unido vs. Everton, 20:00 horas. Estadio «Francisco Sánchez Rumoroso».

