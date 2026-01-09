Integrante del Consejo Fiscal Autónomo contradice a Kast: su gobierno iniciará en condiciones macroeconómicas muy positivas

Mientras el presidente electo instala un relato de crisis fiscal, expertos aseguran que Chile inicia el 2026 con las mejores condiciones.

José Kast utilizó su intervención en el foro ICARE (Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas) de este jueves 8 de enero para instalar un relato en el que asegura incertidumbre financiera en Chile, una postura que choca con las proyecciones de expertos que ven un escenario de estabilización y crecimiento para este 2026. Durante su discurso, el futuro mandatario endureció su tono contra la administración de Gabriel Boric, afirmando que recibirá un gobierno con una situación fiscal «muy difícil», cuestionando la viabilidad de los últimos proyectos tramitados por el Congreso.

Esta visión de crisis contrasta radicalmente con el análisis de Hermann González, economista de Clapes UC e integrante del Consejo Fiscal Autónomo, quien sostuvo en una entrevista del programa Al Pan Pan de El Mostrador que el próximo gobierno iniciará con un impulso internacional excepcional. Según el socio de Valtin Consulting, el alto precio del cobre y la baja de la inflación generan condiciones macroeconómicas positivas que «cuesta recordar» en inicios de mandatos anteriores, enfatizando que la economía que recibe Kast está sana y estabilizada, lejos de la emergencia que el republicano intenta instalar.

Frente a ICARE, Kast reforzó su narrativa de desorden institucional, señalando que la etapa que cierra Chile se caracterizó por la «renuncia a gobernar con realismo». Así puso énfasis en la necesidad de sincerar los números fiscales, sugiriendo que las reformas impulsadas a última hora por el Ejecutivo carecen de respaldo real: “Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil, y vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”, recalcó.

Sin embargo, los datos técnicos muestran un escenario favorable, con el cobre cerca de los 6 dólares la libra y una inversión que comienza a recuperarse de manera significativa. A pesar de estos indicadores, Kast optó por centrar su crítica en la gestión de la educación y la seguridad, comparando la invitación al diálogo del Gobierno con la firma de indultos.

En medio de esta contradicción, Kast aprovechó de marcar distancia con los modelos extranjeros de choque. Aseguró que no utilizará «motosierras» para recortar el gasto público, afirmando que cada país tiene su propia realidad y que se puede llegar a los mismos resultados con otros métodos. Con esto, intenta proyectar una imagen de prudencia frente a las especulaciones de una reducción drástica del aparato estatal.

Finalmente, el presidente electo confirmó que el próximo 20 de enero revelará los nombres de su gabinete ministerial, despejando las dudas sobre quiénes administrarán la crisis fiscal que remarca, esto mientras el mundo económico observa con optimismo las cifras de inflación y crecimiento de Chile.

