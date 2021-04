Cotización del dogecoin sube más de un 30%

Elon Musk ha vuelto a impulsar este miércoles la cotización de la criptomoneda dogecóin tras publicar un breve tuit en el que recuerda que presentará el programa cómico ‘Saturday Night Live’ (SNL) el próximo 8 de mayo.

En su publicación, el fundador de Tesla y SpaceX escribe que en el programa estará presente «el padre de Doge», supuestamente en referencia a sí mismo, un destacado defensor del dogecóin, y el valor de la criptodivisa se disparó rápidamente un 31 %. En solo diez minutos, su cotización creció de 26 a 31 centavos estadounidenses, para luego situarse en un valor máximo de 34 centavos, según la plataforma CoinMarketCap.

No es la primera vez que un tuit del magnate hace aumentar la cotización de esta criptomoneda. No obstante, esta vez el dogecóin no creció tanto como con otros mensajes del empresario.

Musk es un conocido partidario del uso de las monedas digitales. Tesla mantiene parte de sus activos en bitcoines, y hace dos días anunció la venta del 10 % de sus tenencias en esta criptodivisa para «demostrar su liquidez».

Cortesía de CoinMarketCap

Cortesía de RT

