Cráter de Cucao: El sorprendente volcán submarino descubierto frente a las costas de Chiloé

Científicos descubren volcán submarino frente a las costas de Chiloé

Docentes de UNAB formaron parte de un equipo internacional que identificó este hallazgo mediante tecnología de mapeo oceánico de alta resolución.

A 86 kilómetros al oeste de Chiloé y a 1.800 metros de profundidad, un grupo de científicos descubrió una estructura circular con un gran cráter central. La denominaron Volcán de Lodo de Cucao. El hallazgo fue liderado por el académico Cristian Rodrigo, junto a Fernanda Ruiz, Nitza Garrido y Ximena Contardo, de la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.

El volcán mide 1,5 kilómetros de diámetro y posee un cráter de 450 metros de ancho por 80 de profundidad. Se ubica sobre una zona donde convergen fuerzas compresivas y desplazamientos laterales de la corteza terrestre. Su forma, similar a una caldera con flancos abovedados y depresiones periféricas, indica que ha experimentado múltiples erupciones de lodo y etapas de hundimiento a lo largo del tiempo.

Los investigadores recopilaron información de distintas campañas oceanográficas. Destacan el crucero CIMAR 24 (2018) del Comité Oceanográfico Nacional, realizado a bordo del buque Cabo de Hornos de la Armada de Chile, y los cruceros estadounidenses MV1205 (2012) del R/V Melville y CEVICHE (2017) del R/V Marcus Langseth. Mediante batimetría multihaz, perfiles sísmicos y registros acústicos, el equipo detectó señales típicas de hidratos de gas y gas libre bajo el fondo marino, además de evidencia de migración activa de fluidos desde el subsuelo.

El académico Cristian Rodrigo explicó que este descubrimiento demuestra la existencia de procesos de liberación de fluidos y gas metano en el margen chileno, comparables con los observados en otras zonas tectónicamente activas del mundo.

El estudio concluye que la formación del volcán de lodo está directamente relacionada con la tectónica activa del margen chileno y la desestabilización de hidratos de gas. Estos compuestos almacenan metano bajo alta presión y bajas temperaturas. Su liberación podría influir tanto en el ciclo del carbono del océano Pacífico como en la evaluación de riesgos geológicos.

El Volcán de Lodo de Cucao se transforma así en un punto de interés científico mundial. Ofrece una ventana natural para estudiar cómo interactúan la tectónica, la sedimentación y los sistemas de gas en zonas de subducción. Los investigadores de la UNAB anticipan que futuras expediciones permitirán determinar si este fenómeno se repite en otros sectores del margen chileno y cómo podría afectar la estabilidad del fondo marino y los ecosistemas asociados.

Aunque su nombre pueda generar alarma, este volcán no representa peligro para la población. A diferencia de los volcanes convencionales, los volcanes de lodo no expulsan lava ni cenizas. Liberan lentamente mezclas de agua, gas y sedimentos desde el subsuelo marino. Según los especialistas, el Volcán de Lodo de Cucao no implica riesgo directo para la costa, aunque su actividad ofrece información valiosa sobre los procesos geológicos del país.

La comparación entre los registros de 2012 y 2018 muestra una disminución en la actividad superficial, lo que sugiere que el sistema se encuentra en fase de reposo. Aun así, los investigadores advierten que estos volcanes pueden reactivarse por cambios de presión, temperatura o actividad sísmica. “No existe riesgo inmediato para las comunidades costeras, pero mantener el monitoreo es clave para entender su evolución y el papel que cumple en la liberación natural de gases”, señaló Rodrigo.