Crecen los problemas de microbasurales: Mario Desbordes señalado por abandono de la comuna

La situación presentada desde el Movimiento por el Cuidado de Santiago a la Contraloría General de la República y la SEREMI de Salud, pone en jaque la gestión municipal de Santiago.

El pasado 2 de julio el Movimiento por el Cuidado de Santiago (MPCS), en representación de los vecinos y vecinas, a través de una denuncia formal llevó el problema de los microbasurales a la Contraloría General de la República y la SEREMI de Salud, buscando una investigación exhaustiva sobre la escasa fiscalización municipal en gestión de residuos, además de la revisión del uso de los más de 8.000 millones de pesos recaudados por derechos de aseo mientras que la comuna permanece invadida por 183 focos de insalubridad.

Esta situación no sería reciente, y así lo recordó Rosario Carvajal, ex presidenta de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, señalando que: «hace 20 años que la comuna de Santiago sufre una crisis sanitaria», desde el periodo del ex alcalde Raúl Alcaíno en 2005, añadiendo que: «los microbasurales han sido parte del cotidiano de nuestros barrios, son focos de infección y de plagas». José Osorio, presidente de la Junta de Vecinos de Barrio Yungay, complementó que esta: «deficiencia que tiene el sistema de recolección de residuos domiciliarios» es un tema que se arrastra por más de dos décadas en la comuna: «no se ha podido solucionar en las últimas 6 alcaldías», afirmó Osorio.

El MPCS documentó meticulosamente los 183 microbasurales durante una campaña ciudadana de fiscalización barrial, desplegada entre marzo y mayo de este año. En colaboración con juntas de vecinos y organizaciones territoriales, lograron identificar cada punto crítico. Carvajal destacó que estos: «han sido monitoreados por distintas organizaciones y por vecinos de distintos sectores de la Comuna de Santiago, haciéndose un levantamiento participativo». Los focos de basura se distribuyen por todo el territorio comunal, impactando con mayor crudeza a lugares residenciales vulnerables y zonas con alta presencia de comercio informal.

La denuncia solicita a la Contraloría iniciar una investigación especial sobre la gestión de residuos en la comuna, con particular énfasis en el cumplimiento de funciones por parte de la Subdirección de Aseo y Residuos del municipio. Asimismo, se pide revisar los contratos y convenios de servicios tercerizados para la recolección de basura, sus mecanismos de control y los resultados efectivamente entregados, así como fiscalizar la probidad y legalidad administrativa respecto a informes que declaran puntos «resueltos» sin la validación vecinal. Para Osorio, es muy importante esta campaña ya que: “quiere sensibilizar para que no se normalice esta situación», y para que los organismos públicos: «cumplan con su labor, sea esta la fiscalización, o sea el retiro correspondiente», afirmó.

«Estas acciones legales han sido encabezadas por la Fundación Orden, y por el vecino Hernán Fuentes, abogado de la Universidad de Chile», enfatizó Carvajal, añadiendo que el objetivo es: «exigir que la municipalidad cumpla con su deber establecido por la ley y por el cual nosotros pagamos los derechos de aseo, todos los contribuyentes de Santiago», aseguró, como un llamado a la administración actual del alcalde Desbordes.

La situación es de tal magnitud que en la Mesa Barrial de Seguridad del pasado 10 de junio, el propio encargado de Seguridad Comunal, Arturo Urrutia, habría reconocido el problema. Los vecinos del MPCS enfatizan que Santiago no puede seguir conviviendo con los 183 microbasurales, y buscan recuperar su dignidad exigiendo medidas concretas para la emergencia ambiental que están viviendo. Rosario Carvajal concluyó señalando que los montos recaudados por derechos de aseo son: «sumas bastante altas para un servicio que se entrega en muy malas condiciones, y en muchos puntos de Santiago es absolutamente deficiente», aseguró enfática.

La persistencia de los microbasurales en Santiago pone de manifiesto una crisis que trasciende administraciones y exige una respuesta efectiva por parte de la Municipalidad, liderada por el alcalde Desbordes. La ciudadanía espera que la autoridad cumpla con su deber de garantizar una comuna limpia para darle fin a un problema que afecta la calidad de vida y la salud de sus habitantes.