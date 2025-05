Crisis humanitaria en Gaza: Parlamentarios de oposición solicitan suma urgencia a proyecto que prohíbe importaciones desde territorios ocupados

Parlamentarios de oposición solicitan al Gobierno de Chile dar suma urgencia al proyecto que prohíbe importaciones desde territorios ocupados

Ante la creciente gravedad de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, un grupo de senadores y diputados de oposición, han solicitado al Gobierno de Chile otorgar suma urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos provenientes de territorios ocupados, actualmente en tramitación en el Senado.

La solicitud se enmarca en un contexto internacional donde diversos países —incluidos aliados históricos de Israel— han adoptado medidas de presión que hasta hace poco eran impensadas. El Reino Unido suspendió las negociaciones de un tratado de libre comercio y su Parlamento aprobó sanciones. La Unión Europea anunció la revisión de su Acuerdo de Asociación con Israel. España decretó un embargo militar y reconoció oficialmente al Estado de Palestina. Alemania, a través de su nuevo canciller, Friedrich Merz, ha señalado que el sufrimiento infligido a la población civil “ya no puede justificarse”. Incluso Estados Unidos ha expresado una inédita disconformidad con ciertas acciones del gobierno de Netanyahu.

En este escenario, los legisladores firmantes sostienen que Chile no puede limitarse a ser un mero espectador ante esta catástrofe humanitaria, recalcando que el uso del hambre como arma de guerra es inaceptable y que corresponde al Estado chileno adoptar medidas concretas que exijan el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

“El respeto a la legalidad internacional es una garantía vital para un país pequeño como el nuestro. Promoverla no es un gesto solidario; es un acto de interés estratégico”, afirmaron los parlamentarios. Asimismo, destacaron la necesidad de que la política exterior chilena mantenga una línea de coherencia, transversalidad y apego a los principios del Derecho Internacional, independientemente del gobierno de turno.

Este proyecto fue presentado por un grupo transversal de parlamentarios y recibió apoyo público durante la última elección presidencial de los dos candidatos con mayor votación. Asimismo, fue aprobado sin votos en contra en la Comisión de Derechos Humanos del Senado el año pasado.

Finalmente, los firmantes hicieron un llamado a que las medidas de presión hacia Israel sean firmes, pero construidas sobre consensos amplios, sin comprometer las relaciones diplomáticas de largo plazo. “Las decisiones políticas son coyunturales; las relaciones de Estado deben ser permanentes”, concluyeron.

Ver a continuación, declaración pública:

DECLARACIÓN PÚBLICA

Sobre los recientes acontecimientos en Gaza-Palestina

La situación en la Franja de Gaza ha alcanzado niveles inaceptables. Por ello, muchos países — incluidos aliados históricos de Israel — han adoptado medidas de presión antes impensadas. El Reino Unido suspendió las negociaciones de un tratado de libre comercio con Israel y su Parlamento aprobó sanciones contra la política de ocupación. La Unión Europea anunció la revisión de su Acuerdo de Asociación con Israel. España decretó un embargo militar y reconoció oficialmente al Estado de Palestina.

El recientemente electo canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha señalado que “(…) causar tanto sufrimiento a la población civil, como ha sucedido cada vez más en los últimos días, ya no puede justificarse por la lucha contra el terrorismo de Hamás (…) El Gobierno israelí no debe hacer nada que sus mejores amigos ya no estén dispuestos a aceptar”. Incluso el gobierno norteamericano ha expresado una inédita disconformidad con el gobierno de Netanyahu, manifestada en críticas abiertas sobre ciertos ataques militares y en la exclusión del gobierno israelí durante la gira del Presidente Donald Trump en su primer viaje al Medio Oriente.

En ese contexto, los parlamentarios firmantes creemos que es muy relevante que Chile adopte medidas concretas que presionen a Israel a adecuar su conducta a la legalidad internacional. No es aceptable que, en pleno siglo XXI, un Estado utilice el hambre de la población civil como herramienta de guerra. Consideramos que el mundo — y Chile en particular — no puede limitarse a ser un mero espectador ni sólo a emitir opiniones ante esta catástrofe humanitaria. Se requieren acciones concretas que obliguen al gobierno de Netanyahu a respetar el Derecho Internacional Humanitario.

La promoción y el respeto de la legalidad internacional no son asuntos ajenos a Chile. Por el contrario, constituyen un interés estratégico propio: somos un país pequeño, cuya principal garantía frente a agresiones externas es precisamente el respeto de las normas que nos hemos dado como comunidad internacional.

En la misma línea, creemos que es fundamental reafirmar la tradición de Estado que caracteriza a la política exterior chilena. Esta debe ser coherente, transversal y guiada por el interés nacional, más allá de las distintas sensibilidades de cada gobierno. En ese marco, es necesario avanzar como país en la adopción de medidas de presión, siempre priorizando los intereses de Chile y respetando la legalidad internacional.

Por lo tanto, en este contexto consideramos que el camino correcto es que el Gobierno otorgue suma urgencia al proyecto de ley actualmente en tramitación en el Senado que prohíbe la importación de productos provenientes de colonias en territorios ocupados, replicando lo que ya ha hecho Irlanda. Este proyecto fue presentado por un grupo transversal de parlamentarios y recibió apoyo público durante la última elección presidencial de los dos candidatos con mayor votación. Asimismo, fue aprobado sin votos en contra en la Comisión de Derechos Humanos del Senado el año pasado.

Resulta indispensable adoptar medidas más firmes que presionen al gobierno de Israel a respetar la legalidad internacional. Pero para que dichas medidas tengan legitimidad y eficacia, deben ser fruto de consensos amplios y no convertirse en motivo de división nacional. En ese sentido y velando por los intereses del Estado de Chile, con la misma fuerza que reprochamos el actuar del actual Gobierno, no estamos de acuerdo con la ruptura de relaciones con el Estado de Israel. Las decisiones políticas son coyunturales. Las relaciones de Estado son permanentes.

Sergio Gahona, Senador.

Sebastián Keitel, Senador.

Francisco Chahuán, Senador.

Iván Moreira, Senador.

José Miguel Durana, Senador.

Ximena Rincón, Senadora.

Andrés Longton, Diputado.

Diego Schalper, Diputado.

Jorge Alessandri, Diputado.

Carla Morales, Diputada.

Hugo Rey, Diputado.

Sofía Cid, Diputada.

Felipe Donoso, Diputado.