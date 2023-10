¿Cuáles son las ocho nuevas empresas que el Gobierno sumó a la lista de las que no tendrán derecho a huelga por ser “estratégicas”?

El Diario Oficial publicó este jueves una resolución que incluye el listado de ocho (8) nuevas empresas consideradas “estratégicas” y que por lo tanto, no tendrán derecho a huelga,

Conforme a lo establecido por el artículo 362 del Código del Trabajo, no podrán realizar paralizaciones, aquellos trabajadores que presten servicio en compañías o corporaciones-cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función-que atiendan servicios de utilidad pública, o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.

Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre, el Gobierno informó que de las 106 empresas que solicitaron ser consideradas como empresas estratégicas cuyos trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga conforme, se determinó que 61 de ellas califican como estratégicas.

El plazo de vigencia de este listado es de dos años. Las compañías y sindicatos tienen la opción de acudir a la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos contados desde su publicación en el Diario Oficial, en caso de que así lo estimen conveniente, y de hecho, varias así lo hicieron

Dentro del grupo de las 61 empresas que fueron calificadas como estratégicas en esa oportunidad , destacan sanitarias, algunos centros médicos de diálisis, compañías del sector eléctrico, el Banco Central, y firmas de distribución de gas.

De acuerdo a la resolución, a dicho listado se suman ocho nuevas firmas: Aguas Magallanes S.A; CGE Transmisión S.A; Chilquinta Transmisión S.A; Empresa Eléctrica de la Frontera S.A; Litoral Transmisión S.A; Nueva Atacama S.A; Sistema de Transmisión del Sur S.A; Sociedad Austral de Electricidad S.A.

Con esta incorporación, serán 69 las compañías en las que los trabajadores no podrán realizar paralizaciones.

La cifra es menor a las 76 que se decretaron en 2021, bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y menos de la mitad del peak de 127 en 2016, bajo la expresidenta Michelle Bachelet.

¿Por que se sumaron 8 empresas al listado?

Entre los argumentos que llevaron a los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa a extender el listado, la resolución publicada el Diario Oficial plantea que se revisaron nuevos antecedentes.

El texto indica que la limitación al derecho a huelga tiene por objeto «proteger determinados bienes jurídicos de los posibles efectos que pudiera provocar su ejercicio por parte del único titular de ese derecho, a saber, una organización sindical», por tanto, al no existir organización sindical en la empresa no sería posible que se dé inicio al proceso de negociación reglada, careciendo de causa la calificación solicitada.

Asimismo, señala que con posterioridad a la dictación y publicación de la resolución anterior, se verifica por parte de la Dirección del Trabajo (DT) que algunas de las empresas requirentes, cuya solicitud fue rechazada por carecer de titular de derecho a huelga, sí contaban con organización u organizaciones sindicales constituidas. Por tanto, se tomó la decisión de incorporarlas al listado.

“El fundamento que usó el gobierno para incorporar a estas 8 empresas es que cuentan con sindicato y no tienen establecidos servicios mínimos», explicó el exdirector del Trabajo, Mauricio Peñaloza.

“Se insiste en el criterio que no está contemplado en la ley que exige que para ser incluida en la nómina de aquellas en las que no se puede ejercer la huelga tener sindicato previo y no tener establecidos servicios mínimos, además de reunir las exigencias de fondo que exige el Artículo 362 del Código del Trabajo, referidas a servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía, al abastecimiento o a la seguridad nacional”, indicó en declaraciones a La Tercera.

Con la incorporación de las 8 nuevas corporaciones, el listado completo de las 69 empresas consideradas “estratégicas” y que no tendrán derecho a huelga quedó de esta manera:

1) Agua Décima S.A

2) Aguas Andinas S.A.

3) Aguas Antofagasta S.A.

4) Aguas Araucanía S.A.

5) Aguas Cordillera S.A.

6) Aguas del Altiplano S.A.

7) Aguas del Valle S.A.

8) Aguas Manquehue S.A.

9) Aguas San Pedro S.A.

10) Banco Central de Chile

11) Celeo Redes Chile Limitada

12) Centro de Diálisis Villarrica Ltda.

13) Centro Médico de Diálisis Diaseal S.A.

14) Centro Renal SpA

15) Chilquinta Distribución S.A.

16) Compañía Eléctrica de Osorno S.A.

17) Compañía Eléctrica del Litoral S.A.

18) Compañía General de Electricidad S.A.

19) Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó Ltda.

20) Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.

21) Cooperativa Eléctrica Los Ángeles Ltda.

22) Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda.

23) Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Limitada

24) Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional

25) Diálisis Colina S.A.

26) Diálisis Norte S.A.

27) Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (Essal S.A.)

28) Empresa Eléctrica de Aisén S.A.

29) Empresa Eléctrica de Magallanes S.A.

30) Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A.

31) Empresas Gasco S.A.

32) Enel Colina S.A.

33) Enel Distribución Chile S.A.

34) Enel Green Power Chile S.A.

35) Engie Energía Chile S.A.

36) Essbio S.A.

37) Esval S.A.

38) Gas Sur S.A.

39) Gasmar SpA

40) GNL Quintero S.A.

41) Interaseo Chile S.A.

42) Luzlinares S.A.

43) Luzparral S.A.

44) Metrogas S.A.

45) Nephrocare Chile S.A.

46) Nuevo Sur S.A.

47) Sacyr Agua Chacabuco S.A.

48) Sacyr Agua Lampa S.A.

49) Sacyr Agua Norte S.A.

50) Sacyr Agua Santiago S.A.

51) Sacyr Agua Utilities S.A.

52) Sagesa S.A.

53) Servicios Médicos Horizonte S.A.

54) Sistema de Transmisión del Norte S.A.

55) Sociedad de Diálisis del Maule Limitada

56) Sociedad GNL Mejillones S.A.

57) Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

58) Transbordadora Austral Broom S.A.

59) Transelec S.A.

60) Transporte Marítimo Chiloé-Aysén S.A.

61) Transportes Puelche S.A.

62) Aguas Magallanes S.A.

63) CGE Transmisión S.A.

64) Chilquinta Transmisión S.A.

65) Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.

66) Litoral Transmisión S.A.

67) Nueva Atacama S.A.

68) Sistema de Transmisión del Sur S.A

69) Sociedad Austral de Electricidad S.A.

