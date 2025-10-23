Cuenta regresiva en La Unión: ¡Marichiweu Rock Fest 2025 ya tiene fecha y cartel oficial!

Una gran fiesta musical y familiar del Sur chileno, combinando el poder del rock con la solidaridad y la cultura comunitaria, en Los Ríos

Cuenta regresiva en La Unión: ¡Marichiweu Rock Fest 2025 ya tiene fecha y cartel oficial!
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La ciudad de La Unión se alista para recibir la edición 2025 del Marichiweu Rock Fest, evento ya consolidado como uno de los encuentros musicales y culturales más relevantes del Sur de Chile. Bajo el lema “Con el rock 10 veces venceremos”, el Festival promete dos intensas jornadas de música, cultura y conciencia social.

La celebración se realizará el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, en el Parque Municipal de La Unión. El acceso es gratuito, con un llamado solidario a colaborar con alimentos no perecibles para obras sociales.

El cartel del Festival – ya consolidado como un espacio de encuentro, diversidad y conciencia social – anuncia 18 bandas provenientes de distintas comunas del Sur, todas con propuestas originales, estilos diversos y una temática de contingencia social y territorial. Entre las agrupaciones confirmadas destacan Porotos Kon Riendas, The Chaket’s Band, Identidad Propia, Misa Negra, Ultimatum, Puerto Maiden y Tierra Oscura, entre muchas otras.

Además de los shows en vivo, el Marichiweu Rock Fest 2025 contará con una feria de oficios y emprendimientos, puestos con cerveza artesanal y gastronomía local, actividades familiares, circo y batucadas, una rogativa mapuche de apertura, concurso de disfraces de Halloween y un espacio protegido para niños.

Marichiweu Rock Fest es organizado por la JJ.VV. N°12 Población Foitzick y la Agrupación Social y Cultural Marichiweu La Unión, con apoyo de la Ilustre Municipalidad de La Unión y financiamiento del Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional.

¡No te puedes perder este único fin de semana de rock, identidad y resistencia en el corazón del Sur de Chile!

