Cuentas de Kast siguen operando con mentiras

En medio de la polémica generada por las cuentas falsas y bots de derecha, una nueva publicación encendió nuevamente las alarmas.

Cuentas de Kast siguen operando con mentiras
Autor: Camila Silva Cortés
Camila Silva Cortés

Tras la aprobación por votación general de la Cámara de Diputados del proyecto FES que busca poner fin al CAE, una cuenta de ultraderecha aseguró que el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, votó a favor del proyecto siendo actual deudor del crédito.

Ante esto, el diputado Ibáñez desmintió ser deudor del Crédito con Aval del Estado. Para rebatir las acusaciones, presentó un pantallazo de la página Ingresa.cl que confirma que no mantiene deudas por ese financiamiento.

Asimismo, condenó el impacto de la desinformación en los medios:

“No tengo CAE. Además, la ley que aprobamos excluye a los diputados de cualquier condonación, explícitamente. Increíble el daño que pueden provocar las noticias falsas y nadie se hace cargo”, escribió a través de su cuenta X.

El incidente ocurre mientras la Fiscalía ya inició una investigación. Cabe recordar que este mes la Fiscalía acogió la denuncia de parlamentarios oficialistas por los “ejércitos de bots y cuentas falsas” relacionadas al Partido Republicano.

“La Fiscalía acogió nuestra denuncia contra la campaña de desinformación de la derecha. Se usan ejércitos de bots y cuentas falsas para manipular a los chilenos desde su celular. Esto es serio y se debe investigar. La gente tiene derecho a la verdad”, declaró Daniel Manouchehri a través de su red social X. 

El objetivo del requerimiento es investigar posibles cargos que incluyen: delitos informáticos, asociación ilícita y otros crímenes. Por lo tanto, es factible que se llame a declarar a Kast, a Matthei, y a los administradores de las cuentas que ya están identificadas.

La investigación de la Fiscalía abre un nuevo capítulo en la lucha contra la desinformación. Ahora será la justicia la que determine la responsabilidad de los involucrados en la difusión de noticias falsas y el uso de cuentas fraudulentas.

Relacionados

Camila Silva Cortés

Será ley: Deudores de alimentos no podrán acceder a fondos públicos de investigación y desarrollo

Hace 1 mes
Camila Silva Cortés

FES avanzó en el Congreso: Cámara aprobó nuevo sistema de financiamiento para la educación superior

Hace 2 días
Camila Silva Cortés

La deuda eterna: cómo el CAE marcó a toda una generación

Hace 1 mes
Camila Silva Cortés

Trabajadores Portuarios presentan propuesta de Ley Laboral Portuaria al Gobierno y al Congreso tras décadas de espera

Hace 2 meses
Camila Silva Cortés

Golpe a los empresarios: Comisión aprueba indemnización por cada año trabajado, sin límite

Hace 1 mes
Camila Silva Cortés

Frente Amplio pone a prueba su ética en votación del acuerdo SQM–Codelco

Hace 2 meses
Camila Silva Cortés

Diputadas Rojas y Schneider llaman a avanzar "con mayor rapidez" en votación de proyecto que condona el CAE

Hace 1 mes
Camila Silva Cortés

Las razones para crear la Comisión de Asuntos Portuarios y un Royalty especial para el sector

Hace 3 meses
Camila Silva Cortés

53 parlamentarios rechazan proyecto Dominga y alertan sobre graves riesgos ambientales e institucionales

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano