Cuentas de Kast siguen operando con mentiras

Tras la aprobación por votación general de la Cámara de Diputados del proyecto FES que busca poner fin al CAE, una cuenta de ultraderecha aseguró que el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, votó a favor del proyecto siendo actual deudor del crédito.

Ante esto, el diputado Ibáñez desmintió ser deudor del Crédito con Aval del Estado. Para rebatir las acusaciones, presentó un pantallazo de la página Ingresa.cl que confirma que no mantiene deudas por ese financiamiento.

Asimismo, condenó el impacto de la desinformación en los medios:

“No tengo CAE. Además, la ley que aprobamos excluye a los diputados de cualquier condonación, explícitamente. Increíble el daño que pueden provocar las noticias falsas y nadie se hace cargo”, escribió a través de su cuenta X.

El incidente ocurre mientras la Fiscalía ya inició una investigación. Cabe recordar que este mes la Fiscalía acogió la denuncia de parlamentarios oficialistas por los “ejércitos de bots y cuentas falsas” relacionadas al Partido Republicano.

“La Fiscalía acogió nuestra denuncia contra la campaña de desinformación de la derecha. Se usan ejércitos de bots y cuentas falsas para manipular a los chilenos desde su celular. Esto es serio y se debe investigar. La gente tiene derecho a la verdad”, declaró Daniel Manouchehri a través de su red social X.

El objetivo del requerimiento es investigar posibles cargos que incluyen: delitos informáticos, asociación ilícita y otros crímenes. Por lo tanto, es factible que se llame a declarar a Kast, a Matthei, y a los administradores de las cuentas que ya están identificadas.

La investigación de la Fiscalía abre un nuevo capítulo en la lucha contra la desinformación. Ahora será la justicia la que determine la responsabilidad de los involucrados en la difusión de noticias falsas y el uso de cuentas fraudulentas.