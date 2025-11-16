Cuentas trolls de Kast comienzan a difundir noticias falsas sobre fraude electoral

Campaña de cuentas afines a ultraderecha viralizan noticias falsas sobre votos marcados y fraude electoral

Una campaña de desinformación, orquestada predominantemente por cuentas digitales afines a sectores de ultraderecha, ha circulado masivamente en redes sociales alegando la existencia de un fraude electoral por votos marcados. Esta estrategia, que replica patrones observados en procesos electorales anteriores, ha sido ampliamente viralizada por seguidores del candidato José Antonio Kast y otros de Kaiser, sembrando dudas infundadas sobre la transparencia del proceso.

Entre las cuentas identificadas en la difusión se encuentran @KyngoFactos, @ErizoCL, Doña Sol @Marisol02093983 y Weichafe Nacional Libertario. Las publicaciones, aunque carentes de coherencia al referirse erróneamente a distintos distritos electorales como el 10 o el 18, muestran la imagen de una papeleta presidencial, pero la imagen original, debajo de ello, aparece la de diputados. Dicha papeleta de candidatos al parlamento, corresponde al distrito 11, lográndose distinguir el nombre del candidato del PDG: Ricardo Silva.

Marcar un voto de esa manera constituye un delito grave, lo que podría tratarse de un intento de sabotaje individual y que debe ser investigado no solamente por SERVEL, sino también por el ministerio Público.

Algunas de las publicaciones:

Puerto Montt: Supuesto fraude electoral era «voto asistido»

Carabineros desmintió una denuncia realizada en un video grabado en Puerto Montt en el que se acusaba un eventual fraude electoral, según publicó CNN Chile. El registro, vizalizado en redes sociales mostraba a apoderados del Servel con una urna de votos fuera de un local de votación, al lado de una camioneta.

Fue desde Carabineros que desmintieron las acusaciones. Desde la institución, señalaron que el registro corresponde a un voto asistido que se gestionó afuera del local, destaca CNN Chile.