¿Da lo mismo quién sea electo? La carta de un religioso para «los que seguimos a Jesús de Nazaret»

Religioso interpela a cristianos de cara al balotaje presidencial

En una carta abierta dirigida “en particular a los que seguimos a Jesús de Nazaret”, un religioso identificado como Kwenda ha lanzado una dura advertencia sobre las implicaciones éticas y de fe de votar por José Antonio Kast. El texto establece una línea directa entre el candidato presidencial y los crímenes de la dictadura, al recordar que Kast se declara amigo de Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado por torturas, secuestros y asesinatos, y a quien ha expresado su disposición a indultar.

La misiva detalla los vínculos históricos de la familia Kast con el nazismo y con violaciones a los derechos humanos, citando su presunta participación en los asesinatos de campesinos en Paine. Con citas textuales de sobrevivientes, el autor describe actos de sadismo extremo, como la tortura de mujeres embarazadas, subrayando la contradicción de que quienes se declaran “provida” apoyen a una figura asociada a un régimen que aplicó violencia sistemática. Además, cuestiona las promesas de Kast de expulsar migrantes y resolver el conflicto en La Araucanía con mano dura, tachándolas de “contrarias al Evangelio” y de una “perversidad inhumana”.

Dirigiéndose específicamente a líderes y feligreses cristianos, el religioso los insta a “revisar su anticomunismo irracional”, recordando que figuras como el cardenal Silva Henríquez o San Alberto Hurtado fueron tildados de “comunistas” por defender a los pobres y perseguidos. Frente al dilema electoral, el autor sugiere que, si existe rechazo a la otra candidata, una opción válida es anular el voto, antes que avalar propuestas que, a su juicio, cultivan el odio y legitiman la violencia.

Para conocer el detalle completo de los fundamentos históricos y las fuentes citadas en esta potente interpelación, lea la carta íntegra del religioso sacerdote, Roberto Guzmán (Kwenda).

Publicación en el Blog “El Teclado Marginal”

Chile sin Castigo

Queridos hermanos y hermanas:

Los Kast Rist se declaran católicos y hablan alemán muy bien. Su papá Michael es un migrante que llegó a Chile en 1950 huyendo de su país, tal vez porque había combatido en la guerra afiliado al partido nazi. Allí aprendió lo que significa matar una persona. Su hijo Miguel participó activamente en la dictadura de Pinochet, e investigadores vinculan a miembros de esa familia con la muerte de personas en Paine[1]. Esos campesinos no eran guerrilleros, sólo gente de campo. Michael sabía lo que era la tortura y matar. Así se lo dijo textualmente a Sylvia, esposa de un extrabajador de la empresa de los Kast cuando, embarazada, le fue a pedir ayuda : “Sylvia que usted no sabe lo que es una guerra’. Le dije: ‘Pero ¿qué guerra, don Miguel?”[2]. El esposo de Sylvia fue uno de los campesinos ejecutados con sadismo en Paine.

NSDAP, significa Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (partido nazi)

Otro Miguel, militar, se dedicó en esos meses y años a detener personas y encerrarlas en lugares clandestinos, sometiendo a torturas y vejámenes sexuales incluso a adolescentes de apenas 15 años de edad[3]. El caso de Diana Arón, joven embarazada de 21 años, es relatado por otro torturador, Osvaldo Romo (ver la nota)[4].

Diana Arón, torturada y muerta por Osvaldo Romo y Miguel Krassnoff

De Miguel Krassnoff, que tiene muchísimas otras condenas judiciales, José Antonio Kast se declara amigo y está dispuesto a indultarlo. El secuestro, las torturas y el asesinato son graves; el sadismo a mí me parece muy grave. Eso fue hecho con odio. Aquí cabe tener presente la carta de Cecilia Bottai al respecto:

«Miguel Krassnoff solía aplicarme electricidad en la vagina y me decía «eso es para la guagüita«

Nosotros los cristianos seguimos a un hombre muerto en la tortura de la cruz. No queda bien declararse amigo de quienes lo crucificaron.

Una de las razones por la que cristianos, incluyendo sacerdotes, pastores, diáconos y obispos estén dispuestos a votar por el amigo de Krassnoff es, curiosamente, la misma razón que tenía éste para torturar: un inveterado anticomunismo.

A San Alberto Hurtado y a San Óscar Romero -canonizados por la Iglesia- ,los trataron de comunistas. A Clotario Blest, uno de los sindicalistas más respetados en Chile, fiel discípulo de Jesús de Nazaret, también fue tratado de comunista, sin haberlo sido nunca. Al cardenal Raúl Silva Henríquez, cuya estatua está frente a la catedral de Santiago, le decían “cura rojo” por defender a los perseguidos por la dictadura, por preocuparse de los sin techo o sin trabajo. También trataron de comunistas a las hermanas Elena Chaín, Odile Loubet y Blanca Rengifo, por nombrar a algunas. Miren qué curioso: muchas veces el anticomunismo ha significado alejarse de los pobres. Revisen por favor su anticomunismo irracional. Estas elecciones son en Chile donde hubo horrores provocados por la derecha (incluyendo los del estallido social de 2019), y no estamos hablando de Corea del Norte, Venezuela, China o Cuba.

Y a propósito, José A. Kast anuncia que expulsará del país a 200.000 extranjeros (sic), muchos de ellos venezolanos. ¿Dónde irá a dejarlos? ¿Los tirará al mar, aprendiendo de su amigo Krassnoff? ¿Cómo sabrá a quienes hay que expulsar? ¿Pondrá policías en las puertas de los metros para observar las facciones de los extranjeros y detenerlos? ¿Es decente hacer una cosa así? ¿Te parece bien? Kast dice que “se irán solitos” porque les negará el derecho a la salud y a la educación a las familias migrantes. Esto es explícitamente contrario al Evangelio y también me parece de una perversidad inhumana que se contradice fuertemente con los que dicen votar por Kast debido a que son “pro-vida” (antiaborto). Es también oprobioso decirse “provida” cuando se apoya a un régimen que torturó a 229 jóvenes embarazadas[5]. Recapacita por favor.

Otro punto: Kast ha dicho que en corto tiempo resolverá el problema de la Araucanía. Tengo en la memoria la imagen de un pdi con la rodilla sobre la espalda de una niñita de 10 años contra el suelo, aquella vez que durante el gobierno de Sebastián Piñera una caravana de más de 80 tanquetas blindadas irrumpió en una zona de Araucanía y resultó muerto un joven policía. Kast seguramente querrá copar los territorios a sangre y fuego ordenando disparar a mansalva. Y cuando ocurran tales masacres, ¿qué vas a decir tú, líder o lideresa religioso que votaste por Kast? “Qué lamentable…” “no queríamos eso”. ¿Qué le vas a decir Fernando, Irene, René, Victoria, a las mamás y abuelas de los niños muertos por policías o militares en Araucanía o en las fronteras del norte? ¿Qué va a ser de los policías o militares que participen en ello? Yo he visto a más de un policía atormentado por su conciencia porque sus superiores lo obligaron a torturar. No podemos cultivar el odio. Perseguir y juzgar a criminales, todos queremos eso, pero no queremos masacres como la de Río de Janeiro este mismo año, con 120 muertos, incluyendo niños.

Esta es una carta dirigida a todos, en particular a los que seguimos a Jesús de Nazaret. Si concuerdas o te hace reflexionar, compártela. Y puedo augurar que algunos/as que no estén de acuerdo con querer un país sin Kastigo, me van a responder con insultos o con burlas, signos de odio, como los que recibieron los ya mencionados y, antes, el crucificado de Jerusalén.

Una última cosa: si no te gusta la otra candidata, puedes anular tu voto. Un abrazo

Kwenda

[1] En el libro “A la sombra de los cuervos” de Javier Rebolledo y Nancy Guzmán; un reportaje de El Mostrador, con citas textuales de este libro en: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/11/06/los-kast-en-los-crimenes-de-paine/

[2] Relatado en el artículo de El Mostrador

[3] https://www.elciudadano.com/chile/justicia-ordena-indemnizar-a-2-mujeres-torturadas-y-abusadas-por-agentes-de-la-dina-en-1974-cuando-solo-tenian-15-anos/09/25/

[4] “Diana fue ultimada por el capitán Krassnoff cuando ya no podía sacarle ninguna declaración. La agredió con tal brutalidad que le produjo una hemorragia, que todo el suelo quedó con un charco de sangre, que debe haber sido parte del feto que perdió por culpa de los apremios… Lo que más me impactó fue que Krassnoff salió de la sala de tortura con las manos ensangrentadas gritando: Además de marxista, la conchesumadre es judía, hay que matarla. Nosotros la asesinamos” en https://cambio21.cl/politica/gendarmera-tambin-le-realiz-homenaje-a-krassnoff-cuando-lleg-a-punta-peuco-ejrcito-le-rinde-culto-a-un-asesino-que-mat-a-una-joven-embarazada-de-7-meses-vea-el-video-5bc4a12caa2d7412b1715c74

[5] https://revistasic.org/violadas-embarazadas-y-torturadas-las-mujeres-como-botin-de-guerra-en-la-dictadura-de-pinochet/