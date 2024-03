Daniel Andrade agradece al sistema judicial por «cuestionar la versión de la Fiscalía y de parte del gobierno»

El pasado 28 de febrero, la segunda sala del Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la prisión preventiva para el ex representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, en medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por los convenios suscritos entre la seremi de Vivienda de dicha región y la fundación Democracia Viva.

Andrade está imputado por tres delitos de fraude al fisco, tras el traspaso de $426 millones desde la Seremi de Antofagasta hacia la referida fundación, en la arista del denominado Caso Convenios.

Desde su arresto domiciliario que cumple en casa de su madre en La Florida, se pronunció a través de sus redes sociales para recordar los 75 días que pasó en prisión preventiva, reiterar su inocencia y critica el proceso judicial en su contra.

“Quiero agradecer a quienes me han apoyado en este largo camino que tengo que recorrer, a quienes han aportado para poder pagar los abogados, un muy buen equipo que me ha respaldado técnicamente”, escribió Andrade en un texto que fue publicado en su cuenta en Facebook.

Asimismo, agradeció al sistema judicial “que rompió la inercia” y que comenzó a “cuestionar la versión de la Fiscalía y de parte del Gobierno, y permitió mi regreso al hogar”.

“Dejé atrás la cana, donde la realidad parece un delirio. Sin embargo, hay otros, muchos otros que aún siguen adentro. Quiero agradecerles a los internos del módulo 90, en especial al Culún, al Paco Loco, al Elvis, al Jorge, al Peluche y al Raptor. Gracias por el apañe, el cariño, el apoyo y por todas las cosas que sacamos juntos adelante”, relató.

Sobre su estadía en prisión, destacó que “gracias al capellán pudimos ingresar pintura y echarle una mano al patio, la cancha y restaurar el baño, especialmente las duchas. Pude ingresar libros y estos fueron compartidos. Todos aprendieron a jugar ajedrez y truco, con naipe español. Con eso compartimos en las tardes”.

Además, reconoció que “era muy duro ir a la audiencia esposado y escuchar un relato tergiversado por el fiscal y los querellantes, palpar el dolor de la transgresión constante y vivir la impotencia por la falta de igualdad de armas en una audiencia que, en los hechos, limitó mi posibilidad de defensa”.

En el texto, el exmilitante de Revolución Democrática, insistió en su inocencia en las irregularidades detectadas en los tres convenios firmados por su fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por un monto total de 426 millones de pesos.

“Tengo las manos limpias y no he recibido beneficio económico de esos $426 millones, esto lo demuestran mis cartolas bancarias y las de la fundación”, afirmó en la carta, quien fuera pareja de la diputada Catalina Pérez

Según Andrade, hay 300 millones que «desde el primer día en que se puso en tela de juicio nuestro trabajo, he buscado devolver, pero el Gobierno se ha negado recibir; 30 millones que fueron rendidos y aprobados, y otros 95 están rendidos, pero que tuvieron observaciones menores, algo que se está viendo en el juicio civil».

«Básicamente se gastó un 30% de lo entregado y se avanzó más de un 30% del trabajo comprometido. Lo gastado coincide, en definitiva, con lo avanzado”, agregó.

En el texto, enfatizó que «nunca he querido defraudar al Estado y no lo he hecho. Las platas están devueltas o fueron gastadas de acuerdo a lo indicado por el Minvu y sus funcionarios».

Para cerrar, el ex representante legal de la fundación Democracia Viva, expresó que aún sigue con un «revoltijo de emociones», pero que tiene la esperanza de que «la verdad hará que nos absuelvan de todo cargo».

«Hay que seguir cultivando la paciencia y la alegría, para que la felicidad vuelva con fuerza a la vida. Gracias por sus cartas, sus palabras y sus cariños, que hacen que este difícil tránsito, al ser acompañado, sea más llevadero. Pese a todo lo sufrido y vivido, sigo creyendo en la bondad de la humanidad, en un mundo donde la justicia social no sea una utopía, sino un objetivo concreto que guía la lucha y el trabajo de por vida», afirmó.

