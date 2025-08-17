Daniel Jadue: “Con orgullo recibimos a Gustavo Gatica como candidato del PC por el distrito 8”

Daniel Jadue recibe con orgullo a Gustavo Gatica como candidato del PC: «Su valentía será un aporte para el Congreso»

El Partido Comunista confirmó este miércoles 13 de agosto la candidatura de Gustavo Gatica como independiente en la lista del progresismo para representar al Distrito 8 (Pudahuel, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa y Tiltil). El anuncio se realizó ante un auditorio repleto de vecinos en Maipú, donde Gatica —psicólogo y víctima de daño ocular durante el estallido social de 2019— asumió formalmente su postulación.

Con 27 años de vida en el distrito, Gatica detalló los desafíos clave de cada comuna: crisis hídrica en Colina, declaración de «zona de sacrificio» en Tiltil, déficit habitacional en Lampa, problemas de construcción en Quilicura, falta de conectividad en Maipú, descontrol demográfico en Estación Central y altos índices de contaminación en Cerrillos y Pudahuel. «Conozco los problemas que nos afectan», afirmó.

Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y candidato a diputado por el distrito 9, celebró la incorporación en su programa Sin Maquillaje: «Con orgullo recibimos a Gustavo Gatica como candidato del PC por el distrito 8. Su valentía y compromiso serán un gran aporte para el Congreso Nacional. ¡Bienvenido, compañero!».

Revise la declaración completa en el video adjunto del programa.