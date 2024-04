Daniel Jadue denuncia que le impidieron viajar fuera del país pese a no tener medidas cautelares: «El fiscal amenaza con detenerme»

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), denunció este jueves que se le impidió salir del país para realizar un viaje de tres días pese a no existir medidas cautelares en su contra. Además, el edil aseguró que la fiscalía amenazó con detenerlo en caso de que intentara dejar el territorio nacional.

A través de su cuenta de Twitter, Jadue señaló que «hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. El fiscal me amenaza con detenerme».

«Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. ¡Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!», agregó el edil.

Según información a la que tuvo acceso El Ciudadano, a Jadue se le impidió subir a un avión con destino a Venezuela -país al que había sido invitado por Nicolás Maduro- bajo el argumento de que existía «peligro de fuga». Sin embargo, a la fecha la justicia no ha decretado arraigo nacional ni otro tipo de medida cautelar.

De acuerdo a La Tercera, fue personal de la Policía de Investigaciones el que alertó a la fiscalía de la presencia de Jadue en el aeropuerto, lo que motivó a que la fiscal Giovanna Herrera llamara al abogado del alcalde y le advirtiera que, de concretarse el viaje, se despacharía una orden de detención en su contra. Esto bajo la sospecha de que podría solicitar asilo al gobierno de Nicolás Maduro.

Cabe recordar que Daniel Jadue será formalizado el próximo 29 de mayo por los presuntos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la iniciativa de las Farmacias Populares.

A pesar de esto, el edil ha argumentado que el proceso judicial en curso responde a un intento de «sacarlo de la carrera presidencial» por la vía administrativa, llegando incluso a denunciar un lawfare en su contra:

«No nos han podido ganar en las ideas, ni en los programas de gobierno, ni en las acciones, ni en las políticas públicas, por lo tanto, nos quieren sacar de carrera, pensando en el futuro, por la vía administrativa», denunció el edil en el programa “Sin Maquillaje”.

«¿Podrá haber un intento de mantenerme inhabilitado la mayor cantidad de tiempo de hacerme tanto daño, como para que no podamos levantar, por ejemplo, levantar una nueva candidatura? Uno podría decir, ¿quién podría estar interesado? ¿La derecha? Bien, pero también podría haber otros interesados, incluso dentro del conglomerado», agregó.