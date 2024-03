Daniel Jadue responde a presidente CDE por eventuales acciones legales: “Le recuerdo que hay una demanda en su institución dirigida al Fisco”

Lo que dijo el presidente del CDE

El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, afirmó que el organismo que preside está evaluando la presentación acciones legales contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco de la indagatoria que lleva Fiscalía por las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.

Al respecto, Letelier dijo -en conversación con CNN Chile–Prime, que en el caso que protagoniza Jadue, “ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo”. En ese sentido, dijo que el CDE está evaluando la presentación de querellas, agregando que han “percibido la presencia de conductas ilícitas”.

#CNNPrime | [Entrevista] Pdte del CDE: Estamos evaluando presentar acciones legales contra Daniel Jadue tras detectar "conductas ilícitas"https://t.co/7UXmkugSgL — CNN Chile (@CNNChile) March 28, 2024

Agregó también que, debería haber novedades en cuestión de “semanas”, y destacó que “cuando nosotros decidimos ejercer acciones, tienen que ser antecedentes sólidos, no ejercemos acciones para poder obtener un resultado posible”.

Jadue responde

A través de las redes sociales, el alcalde de Recoleta, señaló: “Un ex Contralor dijo por la prensa que en Recoleta se perdieron miles de millones de pesos, no fue cierto. Ahora se dice, también por prensa, que he tenido «conductas ilícitas» y que se evalúa, quizá, la posibilidad de… uff que daño hacen los minutos de fama d algunos”.

Agrega Jadue: “Le recuerdo al Presidente del Consejo de Defensa del Estado que hay una demanda nuestra en esa institución, dirigida al Fisco por nulidad del informe irregular e ilegal de la Contraloría”.

