Daniela Peñaloza se niega a dar un paso al costado ante cuestionamientos de Marcela Cubillos: «Yo soy la alcaldesa de Las Condes (…) no hay ninguna razón para no pensar en mi reelección»

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), reafirmó sus intenciones de competir por la reelección en las elecciones municipales de octubre, esto pese a la irrupción de la exministra de Educación Marcela Cubillos como eventual candidata independiente.

«No hay ninguna razón hoy día para no pensar en mi reelección y en eso obviamente tengo el apoyo transversal de todos los partidos de Chile Vamos», aseguró la edil al ser consultada sobre las probabilidades de que desista en su candidatura.

«Yo soy la alcaldesa de Las Condes; obviamente voy a la reelección (…) Estamos viviendo una crisis en materia de seguridad pública que no es novedad para nadie, lamentablemente; una materia que ya no da para más análisis, y en Las Condes tenemos una tendencia distinta a lo que está pasando en todo Chile, y eso es gracias al trabajo que hemos hecho con las tecnologías, con los vecinos, con Carabineros», agregó.

Cabe recordar que Cubillos, quien vive actualmente en España y tiene pensado volver a fines de marzo a Chile, aseguró que su decisión de competir por el sillón municipal de Las Condes responde a «las causas abiertas» que mantiene Peñaloza en la comuna, haciendo referencia a la investigación que lleva a cabo la fiscalía por millonarias irregularidades en el pago de horas extras.

«Yo no quería meterme en la elección municipal (..) Si la idea es poner los esfuerzos donde hay que derrotar a la izquierda, ¿por qué toman tan livianamente en insistir en una candidata que saben que no genera consensos?», señaló Cubillos.

«Cuando hay una municipalidad que tiene causas abiertas, que hay investigaciones pendientes, no me parece sano que los partidos se pongan de acuerdo y designen a dedo un sucesor. Creo que es importante para meter aire fresco también a las municipalidades que puedan surgir candidaturas de otras maneras y no a través de un dedazo de los partidos», agregó.