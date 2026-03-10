Más de 100 organizaciones de DD.HH. cuestionan nombramientos de Kast en Justicia y Defensa

A través de un comunicado más de 100 organizaciones de Derechos Humanos declararon su rechazo y preocupación por las designaciones ministeriales anunciadas por el presidente electo José Kast.

Específicamente el documento apunta a Fernando Rabat, designado como ministro de Justicia y Derechos Humanos, y a Fernando Barros quien estará a cargo del Ministerio de Defensa. El comunicado declara que ambos abogados defendieron jurídicamente a Augusto Pinochet y a su familia y “que han negado, justificado y relativizado públicamente las violaciones a derechos humanos cometidas en dictadura”.

Para las organizaciones, la historia reciente de Chile debe impulsar un marco ético, moral y político elevado para quienes ocuparan cargos en ministerios estratégicos, en especial aquellos directamente relacionados a la verdad, la justicia, la memoria y la no repetición.

El comunicado recuerda que el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, es fundador del estudio Barros & Errázuriz, que en 1998 en Londres, asumió la defensa del dictador Pinochet.

Además, señalan que Fernando Rabat, futuro ministro de Justicia y Derechos Humanos, fue parte de la defensa de Pinochet en causas como la Operación Colombo, organizada por la DINA en 1975 para ocultar la desaparición y asesinato de 119 opositores políticos, o el caso Riggs, quer tenía por objetivo exponer la malversación de fondos públicos realizada por Pinochet durante la dictadura.

Asimismo, destacaron la participación de Rabat en el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía, junto a Pablo Rodríguez Grez, líder, fundador e ideólogo de la organización terrorista Patria y Libertad, responsable de una serie de atentados sistemáticos contra el gobierno del presidente Salvador Allende y del asesinato del comandante en jefe del Ejército de Chile, René Schneider.

Para las organizaciones, ambas trayectorias evidencian el “desprecio de la futura administración por la historia de este país, por las miles de personas que fueron torturadas, encarceladas, exiliadas, desaparecidas y ejecutadas por agentes del Estado bajo la dictadura”.

A su juicio, la designación de estos ministros es un retroceso civilizatorio y que no denunciarlo pondría en riesgo la democracia, además de amenazar los escasos avances en memoria, justicia, verdad y reparación que se han conseguido desde 1990 hasta el día de hoy.

“Finalmente, como organizaciones de derechos humanos reafirmamos nuestro rol de legítima vigilancia democrática y reiteramos que el Estado de Chile tiene el deber ineludible de defender, promover y garantizar los derechos humanos, avanzando de manera decidida en verdad, justicia, reparación y memoria, precisamente para enfrentar el profundo legado de impunidad que aún persiste en el país”, concluyó el comunicado.

A continuación puedes ver las organizaciones suscritas:

Convocan:

Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos

2- Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP

3- Red Nacional de Sitios de Memoria

5- Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social

6- Corporación de Defensa y Promoción de Derechos Humanos UNIDAS

7.- Comisión Ética contra la Tortura

8.- CODEPU

Suscriben:

