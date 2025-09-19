«De pie contigo»: Pedro Pascal defiende la democracia y respalda a Jimmy Kimmel por suspensión de su programa

El actor chileno expresó su apoyo al presentador estadounidense, tras la suspensión indefinida de su programa en ABC, luego de dichos vinculados con el asesinato del empresario y comentarista conservador Charlie Kirk.

«De pie contigo»: Pedro Pascal defiende la democracia y respalda a Jimmy Kimmel por suspensión de su programa
Autor: Leonardo Buitrago
Leonardo Buitrago

En un gesto de solidaridad, el actor chileno Pedro Pascal su respaldo al presentador estadounidense Jimmy Kimmel después de que la cadena ABC tomara la polémica decisión de suspender «indefinidamente» su popular programa de televisión, por un comentario sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

El asesinato de Kirk, empresario y comentarista conservador, conocido por apoyar incondicionalmente a la familia de Donald Trump y ser uno de los principales propagandistas del actual presidente de los Estados Unidos ha tenido un impacto en el sector político y la opinión pública.

La decisión de la cadena ABC, propiedad de The Walt Disney Company.`se produjo después de que Kimmel comparara a años seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again) con Tyler Robinson, presunto homicida del activista conservador. Una medida que fue celebrada por el propio Trump en sus redes sociales.

La suspensión del programa ha despertado un clima de rechazo, compañeros y colegas de Kimmel, artistas e integrantes del gremio de la actuación se han sumado a las críticas. Asimismo se han registrado varias manifestaciones en defensa de la libertad de expresión.

Pedro Pascal, conocido por su defensa de los derechos humanos y causas sociales no se quedó atrás y manifestó su completo apoyo al presentador, enfatizando la importancia de defender la democracia y la libertad de expresión en el país norteamericano.

En una fotografía publicada en su perfil de Instagram, donde se les ve a ambos posando en el estudio del programa «Jimmy Kimmel Live!», el reconocido actor chileno escribió: «De pie contigo @jimmykimmellive. «Defender la libertad de expresión, defender la democracia», agregó.

Esta acción del protagonista de «Los Cuatro Fantásticos» sigue la línea de otros pronunciamientos que ha realizado en el pasado, como por ejemplo, ante los dichos de la escritora J.K. Rowling en contra de la comunidad transgénero, el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza o frente a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

Relacionados

Leonardo Buitrago

EEUU: Muere baleado Charlie Kirk, político conservador a favor de la libre tenencia de armas y defensor de Israel

Hace 1 semana
Leonardo Buitrago

"Los abusones me ponen jodidamente enfermo": Pedro Pascal repasó a escritora JK Rowling por sus posturas transfóbicas

Hace 3 meses
Leonardo Buitrago

Sionista, toma tu tomate

Hace 3 meses
Leonardo Buitrago

División en republicanos de EE.UU. por intervencionismo de Trump en guerra de Israel contra Irán

Hace 3 meses
Leonardo Buitrago

El falso “genocidio” de los Afrikaners en Sudáfrica

Hace 4 meses
Leonardo Buitrago

Provocadora obra teatral que explora la indiferencia en una sociedad consumida por el miedo

Hace 2 meses
Leonardo Buitrago

Congreso de Puebla recibe renuncia total del Cabildo de San Nicolás Buenos Aires

Hace 4 meses
Leonardo Buitrago

Metalengua lanza “Huaso Látex”, un atrevido EP dieciochero que fusiona folclore y vanguardia

Hace 2 días
Leonardo Buitrago

Tensión en EEUU: Trump militariza California para reprimir masivas protestas contra redadas antimigratorias

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano