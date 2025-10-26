De San Antonio al Planeta Gol: Bielsa coronó al «Chupete» Suazo en su adiós al fútbol profesional

El emotivo adiós al futbol profesional de Humberto “Chupete” Suazo

El estadio Lucio Fariña, envuelto en una atmósfera de pura emoción, fue el escenario elegido para que Humberto «Chupete» Suazo, a sus 44 años, decidiera colgar los botines. No fue solo una despedida del San Luis de Quillota, su último club, sino el cierre de una travesía épica que comenzó en el modesto San Antonio Unido y lo llevó a ser una leyenda continental.

Como reportó TNT Sports, el partido ante Deportes Copiapó, que terminó 0-0, fue secundario frente al tributo unánime de un país que vio en él a uno de sus últimos «9» clásicos, un depredador del área con sello inconfundible.

Mira el reporte de TNT Sport sobre la despedida de Humberto Suazo

El reconocimiento de Marcelo Bielsa a Humberto Suazo: “Aprendí a quererlo, a respetarlo, a adorarlo»

El adiós estuvo marcado por un reconocimiento que elevó la noche a la categoría de histórica: un mensaje de Marcelo Bielsa. A través de un video distribuido por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), el influyente técnico, arquitecto del renacer de la ‘Roja’, dedicó palabras que trascendieron lo protocolario. «Un goleador por excelencia, pero aparte de eso un gran jugador de fútbol.

Aparte de convertir goles, embellecía las jugadas que participaba por su talento», afirmó Bielsa, quien además confesó: «Me tocó trabajar con él. Aprendí a quererlo, a respetarlo, a adorarlo».

Ver el video difundido de SIFUP con Marcelo Bielsa

Bielsa no fue el único en destacar la calidad de Suazo quien nació en Sa Antonio, región de Valparaíso, un 10 de mayo de 1981. Su carrera, documentada por ESPN, es un compendio de goles y títulos.

La leyenda

Humberto Suazo con la camiseta de San Luís de Quillota, previo a su despedida del fútbol profesional.

ESPN destaca en su publicación, que tras debutar en San Antonio Unido (10 goles), pasó por Audax Italiano (40 goles) y Ñublense (1 gol) antes de su explosión definitiva en Colo-Colo. En el Cacique, en dos etapas, marcó 77 goles en 101 partidos, siendo máximo goleador del Apertura 2006 (19 goles) y del Apertura 2007 (18 goles), forjando su mito como «El Hombre venido del Planeta Gol».

Humberto Suazo con la camiseta de San Antonio Unido, lugar donde nació.

Su leyenda se internacionalizó y encontró su hogar en México, con el Monterrey. Allí se convirtió en el máximo goleador histórico del club con 121 goles oficiales (102 en Liga MX), siendo una pieza clave en la conquista de títulos locales e internacionales, incluyendo la CONCACAF Champions League. Su talento incluso brilló en Europa con breves pero recordados pasos por la Real Sociedad de España (6 goles en 17 partidos) y el Real Zaragoza.

Con la selección chilena, Suazo fue fundamental en el resurgir del equipo. Vistió la ‘Roja’ en 60 partidos, anotando 21 goles. Sin embargo, su hazaña máxima fue en las Clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, donde, bajo el mando de Bielsa, se coronó como el máximo goleador de todo el proceso sudamericano con 10 tantos, pilotando el regreso de Chile a una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia y sentando las bases de la generación que luego ganaría dos Copas América consecutivas (2015 y 2016).

Ver los goles de Humberto Suazo con la selección