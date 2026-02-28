Decadencia Trump: Analista afirma que ataques de EE.UU. contra Chile buscan eliminar a China como principal socio comercial en 20 años

El torniquete de EE.UU. sobre Chile: “Trump le raya la cancha al gobierno de Kast y busca eliminar al principal socio comercial de Chile”

En un movimiento calificado como un «agravio a Chile» y una advertencia para la administración entrante, el gobierno de Donald Trump revocó las visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric por el proyecto de cable submarino con China Mobile. Según un detallado en reciente artículo de la periodista Marcia Pineda Soto publicado en Página 19, la medida busca enviar un mensaje inequívoco al presidente electo, José Antonio Kast.

La publicación destaca que «tal parece que el asunto del cable que uniría Chile con la super potencia China, le está sirviendo a las derechas para golpear una vez más al gobierno del presidente Gabriel Boric», pero en realidad, «el golpe que le lanzó a Chile el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, en realidad -creen los analistas- no fue dirigido al presidente Boric, que está a poco más de una semana de dejar el poder, sino al que viene, José Antonio Kast».

Analistas y excancilleres consultados por Página 19 coinciden en que la sanción es una «rayada de cancha» para Kast. El excanciller Heraldo Muñoz señaló al medio que “no lo veo principalmente como un golpe a la administración Boric. Es un agravio a Chile.

Esta sanción de la administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast. Es decir, en vez de enfrentarse al gobierno del presidente electo, si sigue adelante con el proyecto de cable chino, sanciona al actual, porque le quedan escasos días y el costo se reduce. Pero la advertencia queda. El mensaje que recibe Kast y su equipo de gobierno es que si siguen adelante esto mismo les puede pasar, y vamos a jugar rudo”. En la misma línea, el excanciller Ignacio Walker sentenció: “Yo tengo la impresión de que Trump le está diciendo a Kast: señor, estas son las reglas del juego, estos son los términos de referencia y mi secretario de Estado, Marco Rubio, está yendo a la sucesión del mando, y usted tendrá que alinearse a los intereses de Estados Unidos. ¿Va a actuar autónomamente en defensa del interés de Chile y de la dignidad y autonomía o soberanía de Chile? ¿O va a concurrir en un verdadero besamanos? Porque esto se puede transformar en un besamanos a Donald Trump».

Mientras el embajador de EE.UU., Brandon Judd, intensificó su presión pública y puso en duda la continuidad de la Visa Waiver para Chile si el proyecto chino no es descartado, la futura administración reaccionó con cautela. Página 19 consigna la «alicaída declaración» del futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, quien se limitó a señalar que “creemos que es necesario conocer absolutamente todos los antecedentes respecto de la decisión que ha informado el Departamento de Estado, para poder analizar los fundamentos de esta medida y sus consecuencias para las personas afectadas por esa decisión”. En paralelo, se confirmó que Kast asistirá el próximo 7 de marzo a la cumbre «Shield of the Americas» encabezada por Trump en Miami, donde se prevé una primera bilateral.

La tensión expone la encrucijada del próximo gobierno de Kast, que deberá navegar entre la presión de Washington y la realidad comercial con China, el principal socio de Chile, con exportaciones récord que superaron los US$ 107.000 millones en 2025. Walker resumió la paradoja en Página 19: “Es la paradoja de esto, porque Chile es una economía abierta de mercado, no puede discriminar respecto a las inversiones extranjeras. Creo que hay una notificación al gobierno entrante en el sentido de decir, mire, este hemisferio, el western hemisphere (hemisferio occidental), es mi zona de influencia y usted tendrá que ver y definirse con quién está, si está con los chinos o está con nosotros”.

