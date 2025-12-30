¿»Altura moral» para ser Ministro? Reflota la demanda laboral perdida por Claudio Alvarado contra enfermera de su padre

El exministro aparece como carta fuerte para el próximo gabinete, resurgiendo junto con el fallo judicial en su contra por abusos laborales.

Eel diseño de gobierno de José Kast trajo de vuelta el nombre de Claudio Alvarado para ser la autoridad del Ministerio Secretaría General de la Presidencia o del Interior en el cercano 2026. El que fue ministro de Segpres durante el segundo mandato de Sebastián Piñera ahora volvería mientras resurge también su historial judicial.

Una nota de El Desconcierto de junio de 2020 detalló cómo el político intentó evadir sus compromisos legales mientras ejercía como secretario de Estado. Cristina Sanhueza trabajó cuidando al padre de Alvarado por más de un año sin tener contrato ni pago de cotizaciones previsionales y al ser despedida decidió acudir a la justicia para exigir sus derechos básicos, pero el exministro negó ante los tribunales que existiera una relación de dependencia laboral.

Pese a sus alegatos, el Juzgado de Letras y Trabajo de Castro —en la Región de Los Lagos—, desestimó sus argumentos tras revisar mensajes de WhatsApp donde el propio Alvarado confirmaba pagos informales de sueldos y traslados. La enfermera criticó duramente la falta de ética del ex Segpres al señalar en esa época que un personaje como él “tenga la altura moral para asumir cargos de tal magnitud».

A más de cinco años de la publicación de El Desconcierto, el mundo político de la UDI y Republicanos parece ignorar el episodio, incluso priorizando la experiencia de Alvarado como autoridad estatal. En esa línea, el diputado Jaime Coloma (UDI) afirmó que el exministro tiene la capacidad necesaria para ser la mano derecha de Kast en el próximo gobierno.

Actualmente Claudio Alvarado gestiona redes políticas para conformar el equipo del presidente electo. Su posible llegada a Interior genera dudas sobre la coherencia de un gobierno que promete orden, pero que integra figuras con antecedentes de vulneración de derechos laborales.

El resurgimiento del caso pone al centro los antecedentes de una mala gestión laboral, cuestionando esto como impedimento para liderar el gabinete ministerial. Mientras las negociaciones continúan, el nombre de Alvarado sigue siendo considerado como pieza clave del equipo de confianza de José Kast, ya sea como Ministro del Interior o Ministro SEGPRES.