Denuncia: bebé fallecida estuvo tres días sin sepultura en el Cementerio Parque de Concepción

Los padres de la menor, que murió a los ocho días de nacida, acusan que el recinto les asignó un terreno distinto al que habían comprado y que demoraron en reubicar el cuerpo de su hija.

Una grave situación vivieron los padres de una bebé fallecida en Concepción, región del Bío Bío, luego de que el Cementerio Parque Concepción no la enterrara en el terreno que ellos habían adquirido, sino en otro lugar, y que además demorara casi tres días en hacerlo.

Según relató el padre de la menor, Rodrigo Mellado, junto a la madre compraron un sitio en el recinto ubicado en la Costanera de la ciudad penquista, donde esperaban sepultar a su hija el jueves por la mañana. Sin embargo, al llegar al funeral, se percataron de que el personal del cementerio les había asignado otro terreno, distinto al que habían pagado.

Ante esta situación, los padres reclamaron al gerente del camposanto, quien les ofreció dejar a la menor sin sepultura mientras resolvían la descoordinación. No obstante, la bebé permaneció casi tres días sobre la tierra, sin ser enterrada y solo cubierta por unas rejas y las flores.

“No fue un entierro, porque no eran entierro lo que nosotros habíamos comprado. La bajaron, sí, con unas cintas que tienen ellos ahí para bajarla y la dejaron ahí tapadita con flores nomás. Pero encontramos otro error (…) Supuestamente tenían que poner una base de cemento, pero se suponía que esa base de cemento ya estaba puesta abajo, lo cual no estaba puesta. Momentáneamente, mi hija iba a quedar ahí hasta que me solucionaran el problema”, dijo Rodrigo Mellado.

Doble angustia

Recién el sábado por la tarde que el cementerio decidió enterrar finalmente a la niña, aunque todavía en el lugar incorrecto, sin avisar a los padres. Estos últimos exigen que se traslade el cuerpo de su hija al sitio correcto.

Los padres también informaron que tienen a otro hijo mellizo internado gravemente en el Hospital Regional de Concepción, por lo que están viviendo una doble angustia.

CEDIDA a Radio Bío Bío

CEDIDA a Radio Bío Bío

Publicado por Antonio González

La información es de Pola Arthur

Fuente BioBioChile

Seguir leyendo