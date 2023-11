Denuncian acoso de Falabella a clienta pese a fallo del Sernac

"Esta situación me ha alterado profundamente, interfiere con llamados importantes en esos horarios, y no me resigno a acostumbrarme", relató Sylvia Ibáñez Tardel, quien denunció recibir más de 20 llamadas al día por parte de Falabella para cobrarle una deuda que ni siquiera es suya,