Denuncian amenazas de desalojo contra machi en Lleu-Lleu por parte de Forestal Mininco: la acusan por ley de usurpación

Denuncian que Forestal Mininco arremete contra Machi Miriam Mariñan: la citan como imputada horas después de perder en tribunal

La Machi Miriam Mariñan, autoridad espiritual del lof Juan Lincopan en Ranquilhue, enfrenta una nueva arremetida de Forestal Mininco, «citada como imputada a solo horas de que el Tribunal de Cañete desestimara el desalojo de su rewe», informó Radio La Zarzamora.

«En esta ocasión, como en las otras dos veces anteriores, no se dio a lugar a la solicitud de la forestal. Esta defensa argumentó que el predio que reclama como suyo no tiene la inscripción correcta en el Conservador de Bienes Raíces y además la Machi está ocupando un sitio de uso tradicional y ceremonial del pueblo mapuche, en particular de la comunidad Juan Lincopan a la que pertenece, en la que existe una demanda histórica de sus tierras, en donde se emplaza este predio, que obedece a un título de merced de 1904. Estamos a la espera de la apelación, hay que esperar 5 días para ver si la forestal apela o no a la resolución para que esta se encuentre firme. Esto no obsta a que la querellante Forestal Minico, pueda solicitar nuevamente la discusión de esta medida cautelar real cuando tenga nuevos antecedentes, los cuales va construyendo en el camino claramente».

Según la fuente, la empresa, «derrotada en audiencia el lunes 14 de julio», recurrió a la figura legal de usurpación (artículo 157 ter) para insistir en su objetivo de despojo.

Escuchar reporte radial

https://archive.org/details/capinf-arremetida-mininco

La machi, «asediada desde 2021 por Mininco», defiende tierras ancestrales mapuche lavkenche en Lleu Lleu, «territorio que la empresa reclama como propio», detalló la radio. «Pasó hoy a ser imputada por usurpación», una maniobra que la comunidad denuncia como «irrisoria y persistente», dado el historial de la forestal en «apropiación y explotación de territorios originarios».

Radio La Zarzamora destacó que el fallo judicial favorable a la machi no detuvo la presión: «En momentos álgidos para ella y su familia», la citación judicial busca «revivir la amenaza de desalojo» del rewe, espacio ceremonial vital para su pueblo. La fuente subrayó que Mininco «evoca leyes que criminalizan la resistencia mapuche», mientras ignora derechos ancestrales.

Ante la escalada de hostigamiento, Radio La Zarzamora instó a «visibilizar el caso» y compartió audios exclusivos con testimonios de la machi y su comunidad. «La lucha por Lleu Lleu continúa», afirmó la emisora, invitando al público a escuchar los reportes completos para entender «la urgencia de proteger estos territorios».

