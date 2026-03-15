Denuncian hostigamiento y uso excesivo de fuerza contra presos mapuche en cárceles de Angol y Temuco: exigen el debido proceso

Vocería de Presos Mapuches denuncia nuevos castigos y hostigamiento de Gendarmería en cárceles de Angol y Temuco

La Vocería de los Presos Mapuches (PPM) entregó un nuevo reporte sobre lo que califican como «malas gestiones y hostigamiento» por parte de Gendarmería en contra de comuneros mapuches en prisión preventiva, tras las manifestaciones realizadas tras la Audiencia de Preparación de Juicio Oral (APJO) del pasado martes 10 de marzo.

Según el comunicado emitido por la vocería, las represalias se habrían activado luego de que los presos políticos mapuches (ppm) expresaran su rechazo a la realización de audiencias remotas o virtuales, exigiendo comparecer personalmente, medida implementada en el contexto del sistema penitenciario.

Sanción en el CCP de Temuco

En el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Temuco, presos mapuche de Temulemu Chico y Pelentaro Llaitul Pezoa, fueron sancionados con la prohibición de recibir encomiendas por un período de siete días. La medida, según denuncian, sería una represalia directa por su negativa a participar en audiencias virtuales, manifestada durante la movilización del martes 10.

Grave denuncia en la cárcel de Angol

El caso más grave, de acuerdo al relato de la vocería, se habría registrado en la cárcel de Angol en contra del werken Rafael Pichun Collonao.

El informe detalla que Pichun Collonao fue sometido al uso de la fuerza por parte de siete funcionarios de Gendarmería, contingente que posteriormente se habría ampliado a casi 20 efectivos, con el objetivo de obligarlo a comparecer en audiencias virtuales, a las cuales el comunero se oponía.

Además del forcejeo, se habría aplicado una sanción que le impide recibir visitas desde el sábado 14 de marzo. La vocería enfatiza que esta medida fue aplicada sin la debida notificación previa, ni al tribunal correspondiente ni al propio afectado.

«Se le informó e impidió el acceso a su visita el mismo sábado 14/03», señala el comunicado. Según el relato, frente a la falta de notificación, Gendarmería habría acudido minutos después donde el werken para hacerle firmar un documento. El recluso se habría negado a estampar su firma, ya que el texto «INDICABA QUE EL NO HABÍA COMPARECIDO», pese a que, según la denuncia, había sido obligado físicamente a hacerlo. Asimismo, los funcionarios se negaron a entregarle una copia del documento.

La vocería agrega que, como represalia adicional, Gendarmería habría advertido al werken que su negativa a firmar «TAMBIÉN SERÁ CONSIDERADA COMO UNA FALTA QUE PODRÍA CASTIGARSE».

«Esto es hostigamiento»

Desde la Vocería PPM fueron enfáticos en calificar estos hechos como una vulneración a los derechos fundamentales de los comuneros, quienes se mantienen en prisión preventiva.

«Si bien pu lamgen se encuentran en prisión preventiva, no han perdido el derecho de exigir un debido proceso y el cumplimiento de ddhh inalienables«, sentenciaron a través del comunicado, dejando constancia de lo que consideran una «mala gestión» reiterada por parte de Gendarmería y un acto de hostigamiento sistemático en contra de los presos mapuches.