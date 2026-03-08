“Derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas»: Lema global en el Día Internacional de la Mujer 2026

Un S.O.S. global: «Ningún país ha cerrado la brecha legal, las mujeres solo tienen el 64% de los derechos de los hombres»

En un contexto global marcado por el aumento de los conflictos, la represión y el debilitamiento del estado de derecho, Naciones Unidas ha lanzado este domingo una advertencia histórica con motivo del Día Internacional de la Mujer (DIM 2026). Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”, ONU Mujeres denuncia que los sistemas judiciales encargados de proteger a la ciudadanía están fallando sistemáticamente a las mujeres en todo el planeta. A día de hoy, ningún país ha cerrado las brechas legales entre hombres y mujeres: a nivel mundial, ellas solo disfrutan del 64% de los derechos jurídicos que ostentan ellos, lo que las expone a la discriminación y la violencia en áreas fundamentales como el trabajo, la familia o la propiedad.

Ver también / Mensaje para el Día Internacional de las Mujeres de Bibiana Aido, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.​

💬 Mensaje para el Día Internacional de las Mujeres de Bibiana Aido, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.​#PorYParaTodas #8M2026 pic.twitter.com/yYsuS54Z8J — ONU Mujeres (@ONUMujeres) March 8, 2026

Según el nuevo informe del Secretario General titulado “Garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas”, las cifras revelan un panorama desolador de discriminación estructural. En más de la mitad de los países del mundo (54%), la violación aún no se define legalmente basándose en el consentimiento, lo que implica que una mujer puede ser agredida sexualmente sin que la ley lo reconozca como delito. Asimismo, en casi tres de cada cuatro países la legislación nacional permite el matrimonio infantil forzado, y un 44% de las naciones carecen de leyes que impongan la igualdad salarial, legalizando de facto que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo trabajo .

La organización subraya que la justicia no es verdaderamente ciega y que, para las mujeres, acceder a ella se convierte en una carrera de obstáculos insalvable. En casi el 70% de los países analizados, las mujeres enfrentan más trabas que los hombres para acceder a los tribunales. Los costos de asesoramiento jurídico, el transporte, la falta de servicios de cuidado infantil y la pérdida de salario mantienen a millones de mujeres fuera de los sistemas judiciales. “Sin justicia, los derechos son solo palabras. Con justicia, los derechos se convierten en poder”, reza el manifiesto de ONU Mujeres, que denuncia además la revictimización: las mujeres son rechazadas, ignoradas o culpabilizadas cuando se atreven a denunciar.

676 millones de mujeres y niñas en zonas de conflicto

El agravio se intensifica en contextos de conflicto y crisis. Actualmente, 676 millones de mujeres y niñas viven a menos de 50 kilómetros de zonas con conflicto activo, donde los sistemas judiciales están prácticamente ausentes y los agresores actúan con total impunidad. Como resultado, los casos denunciados de violencia sexual relacionada con conflictos han aumentado un 87% en solo dos años. “Cuando se niega la justicia a las mujeres y niñas, el daño va mucho más allá de un caso concreto. La confianza pública se erosiona, las instituciones pierden legitimidad y el propio Estado de derecho se debilita”, afirmó Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

Te puede interesar / El acceso a la justicia es el puente para el ejercicio de derechos de las mujeres en la vida cotidiana.

📣⚖️ El acceso a la justicia es el puente para el ejercicio de derechos de las mujeres en la vida cotidiana.



Este #DíaDeLasMujeres alzamos la voz: Derechos, justicia y acción #PorYParaTodas las mujeres y niñas. #8M #8M2026 pic.twitter.com/pUQYf9XTX2 — ONU Mujeres (@ONUMujeres) March 8, 2026

Ante esta emergencia, ONU Mujeres hace un llamamiento a la acción urgente para 2026. Coincidiendo con la apertura del 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), el máximo órgano global en la materia, la organización insta a los gobiernos a implementar reformas legales transformadoras. El objetivo es claro: derribar las leyes discriminatorias, garantizar asistencia jurídica accesible y financiar los movimientos de mujeres. “Ha llegado la hora de actuar, de manifestarnos y exigir derechos, justicia y acción para que todas las mujeres y niñas podamos vivir seguras, hablar con libertad y vivir en igualdad”, concluyó Bahous, recordando que los derechos no significan nada si no se pueden defender