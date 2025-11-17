Derrota de Noboa en referéndum de Ecuador: Defensa de la soberanía se impone por amplia mayoría

Derrota del Gobierno de Noboa en Referéndum y consulta Popular

La votación del 16 de noviembre dejó un mensaje inequívoco: Ecuador rechazó en todas las preguntas del referéndum las propuestas del Gobierno de Noboa, afirmando una contundente defensa de la soberanía y del orden institucional del país.

Cuadro: publicación de Primicias Ecuador

Con el 90% de actas escrutadas, los resultados de la Consulta y Referéndum 2025 en Ecuador, publicados por el CNE, evidencian una contundente derrota para el Gobierno de Daniel Noboa. En las cuatro preguntas sometidas a votación, la ciudadanía rechazó de manera mayoritaria las propuestas oficiales. La iniciativa para permitir bases militares extranjeras obtuvo solo 39,44% por el “Sí”, frente a un 60,56% por el “No”; mientras que el financiamiento a organizaciones políticas alcanzó un 41,96% de aprobación, siendo superado por un 58,04% de rechazo. Estos resultados reflejan un pronunciamiento nacional claro en defensa de la soberanía y de los equilibrios democráticos.

La tendencia se replicó en las otras dos preguntas: la propuesta de reducir el número de asambleístas logró apenas 46,53% de votos a favor, frente a un 53,47% por el “No”; y la convocatoria a una Asamblea Constituyente fue la más rechazada, con un 38,39% de aprobación contra un 61,61% de oposición. La jornada de este domingo 16 de noviembre terminó transformándose en una señal categórica de la ciudadanía ecuatoriana, que optó por frenar las reformas impulsadas desde el Ejecutivo y reafirmar su voluntad de resguardar el orden institucional y la soberanía del país.

A eso de las 23 horas, el propio presidente Daniel Noboa reconoció la derrota a través de su cuenta X: “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”.

