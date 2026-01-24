Se sella la derrota electoral del clan Coloma: Tricel ratifica escaño del PDG en el Maule

El tribunal confirmó el triunfo de Guillermo Valdés en el Distrito 17, consolidando un duro vuelco para el círculo de influencia de la UDI en la Región del Maule.

Durante la tarde de este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) cerró definitivamente la disputa por el Distrito 17 al proclamar a Guillermo Valdés (Partido de la Gente) como diputado electo. La resolución llega tras un complejo recuento de 1.641 mesas, donde el organismo corrigió inconsistencias en 516 de ellas, ratificando los 12.500 votos que le otorgan el escaño al candidato del PDG. Este fallo desmiente la información difundida previamente que aseguraba que la revisión favorecería a Felipe Donoso.

La sentencia del tribunal no solo ratifica un escaño para la colectividad de Franco Parisi, sino que representa el derrumbe del poderío territorial de la familia Coloma en la Región del Maule. A la caída de Felipe Donoso, quien es yerno del actual senador Juan Coloma Correa, se suma la sorpresiva derrota de Juan Coloma Álamos, pues el actual diputado UDI no logró saltar al Senado a pesar de haber obtenido 47.314 sufragios, quedando fuera por las reglas del sistema proporcional.

Ante esto, el diputado Coloma Álamos reconoció la derrota apelando al mecanismo electoral vigente que privilegió a su compañera de lista de Renovación Nacional: “Nos convirtieron en la tercera mayoría, pero lamentablemente no se pudo”, afirmó el parlamentario, quien vio cómo su 6,78% de apoyo individual fue insuficiente frente al sistema de pactos. Esta doble pérdida familiar marca un punto de inflexión para una de las familias más influyentes de la derecha tradicional en la zona.

Desde el Partido de la Gente, la confirmación fue recibida como un acto de justicia frente a las presiones políticas y mediáticas de los días previos. Rodrigo Vattuone, presidente del PDG, valoró que el fallo despejara las dudas instaladas por el gremialismo respecto a una supuesta rectificación a su favor: “Hay que respetar al soberano, a los chilenos que fueron a las urnas y votaron, por eso es la trascendencia de este fallo”, señaló.

Este resultado en el Maule también tiene implicancias directas en el próximo Congreso que acompañará la gestión de José Kast. Con la confirmación de Valdés y otros escaños clave, la derecha que apoya al gobierno electo quedó a sólo dos votos de alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Finalmente, el proceso en el Distrito 17 queda concluido, y la próxima semana se dictará la sentencia de proclamación formal, cerrando un capítulo que reconfiguró el mapa político en una región históricamente dirigida por el bloque conservador tradicional.