Desde Rusia, Jordhy Thompson lamenta su paso por la cárcel: «Me sirvió mucho salir de Chile, la pasé mal allá»

El delantero Jordhy Thompson se refirió a la situación que lo llevó a salir del país y jugar en el Orenburg de Rusia, tras pasar nueve días en prisión preventiva el año pasado luego de ser acusado de femicidio frustrado contra su ex pareja, Camila Sepúlveda.

Luego quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional, algo que revirtió pagando una millonaria fianza, por lo que el jugador nacido en Antofagasta pudo continuar su carrera deportiva en el fútbol ruso.

Desde ese país le concedió una entrevista a Megadeportes de Meganoticias, en la que hizo un mea culpa sobre lo hechos de violencia que enfrentó en nuestro país en 2022 y se refirió a su nueva vida.

“Me sirvió mucho salir de Chile, la pasé mal allá, pero todo lo malo lo dejé atrás, pude enfocarme acá. Yo estoy enfocado acá en Orenburg, que es el club que me abrió las puertas en el momento que estuve mal”, afirmó.

Sobre el momento en que estuvo recluido por femicidio frustrado y desacato, Thompson dijo que: “fue duro por lo que pasé, me fueron a ver dos amigos cuando estuve ahí (en prisión). Fue Damián Pizarro y Alan Saldivia, y mi representante y familia más que nada. Ahí es cuando uno se da cuenta los que están cuando está mal”.

En la entrevista, el futbolista de 19 años. también hizo una autocrítica por su comportamiento, y señaló que comprender la razón de las críticas y cuestionamientos que recibió.

“Es entendible toda la gente que me criticó. Obviamente que les ofrezco unas disculpas. A mí me habría encantado poder demostrarle al hincha de Colo Colo, haber hecho mucho más de lo que mostré en tan poco tiempo”, planteó.

Además, exculpó al Cacique por todos los acontecimientos y cree que lo ocurrido fue por su inmadurez: “Colo Colo siempre me dio la oportunidad y fue falta de madurez mía no poder aprovechar las oportunidades que me dio el club. Voy a dar vuelta toda la situación y voy a mostrar con buen fútbol que ya no soy la persona que se le criticó”.

Finalmente, el atacante se refirió a la opción de vestir la camiseta de la Selección de Ecuador: “Mi mamá es ecuatoriana, pero obviamente siempre va a estar primero la selección chilena; es donde nací”.

