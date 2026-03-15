“¿Desinformación o vergonzosa ignorancia?”: Diputado republicano queda en evidencia al defender recorte de gratuidad sin conocer la ley

Diputado Moreno defiende recorte de gratuidad con argumento falso y queda en evidencia

Una insólita polémica estalló en redes sociales luego de que el diputado republicano Benjamín Moreno intentara defender el anuncio de José Antonio Kast —quien propuso limitar la gratuidad universitaria a menores de 30 años— con una declaración que evidenció un profundo desconocimiento de la Ley N° 21.091. A través de su cuenta de X, Moreno aseguró que la gratuidad podría extenderse hasta por 12 años, provocando una ola de correcciones ciudadanas que le recordaron, artículo en mano, el verdadero funcionamiento del beneficio.

Lejos de fortalecer la posición de su sector, la intervención del parlamentario abrió un frente de crítica hacia la falta de rigurosidad técnica de quienes legislan materias educativas. Múltiples usuarios replicaron el dictamen de la Contraloría y los artículos 105 y 107 de la ley de educación superior, que establecen que la gratuidad cubre exclusivamente los años formales de la carrera, sin posibilidad de extenderse por atrasos o segundas titulaciones.

Las reacciones no se hicieron esperar y apuntaron directamente a la credibilidad del diputado: «Es una pena que un diputado no sepa googlear cómo funciona la gratuidad del país que representa», «le pagan un sueldo millonario para decir estas imbecilidades» y «están instalando una mentira para justificar esta maldad», fueron algunos de los comentarios que marcaron la tendencia, dejando en evidencia el descontento ciudadano ante la desinformación proveniente del propio Congreso.

Algunas reacciones a su publicación

Seba Maulen 🧉 @sebamawlen · 4h

Replying to @BenjaminMorenob

Diputado, la gratuidad no financia “12 años estudiando”. El beneficio cubre únicamente la duración formal de la carrera y exige mantener la calidad de alumno regular. Si el estudiante se atrasa o extiende sus estudios, los años adicionales no los cubre la gratuidad.

La Esa (Marilyn) 🍷 @La_contumaz · 8h

Replying to @BenjaminMorenob

Para ser diputado eres harto hueon. El CAE jamás ha pagado 12 millones. Paga lo que dura la carrera. Si se atrasa, no.

ROBIN HOOD @CarlosAmpuero · 9h

Replying to @BenjaminMorenob

IGNORANTE

gratuidad en educación superior tiene límite El beneficio cubre solo la duración formal de la carrera, según la Ley N° 21.091 y criterios de la Contraloría: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E226032N22/html

Felipe Abalos Ch 🇵🇸 @abalosfelipe · 10h

Replying to @BenjaminMorenob and @Verovelasco

No le mienta @BenjaminMorenob, la ley de gratuidad es muy clara, la gratuidad sólo dura los años nominales (2-3-4 o 5), que dure el plan de estudio de la carrera, artículo 105, ley 21.091, y sólo es por una carrera, sumando los años en caso de cambio de carrera (artículo 107).

Lorena @Lorenza05151057 · 11h

Replying to @BenjaminMorenob

Eres diputado y no sabes cómo funciona la gratuidad?

Este gente es impresentable!!!

La gratuidad sólo se otorga por los semestres que tiene la malla curricular, no por lo que estudiante tarda en cursarla.

Están instalando una mentira para justificar esta maldad.

No podrán!!!

🌾 @monoaminoxidasa · 9h

Replying to @BenjaminMorenob

Un diputado que no sabe que la gratuidad solo dura los años formales de la carrera y no los que tu quieras, nadie la tiene por 12 años. El nivel de estos deficientes cognitivos tiene que ser causal de destitución, no entienden ni el país en el que legislan.

pilar_bruce @pilar_bruce · 12h

Replying to @BenjaminMorenob

FALSO, la gratuidad tiene tope y es igual al tiempo que dura la carrera

Cubre 100% de arancel de referencia (menos del 100% del arancel real)

Nos cuesta mucho menos que lo que pagamos por algunos diputados, que ni siquiera conocen la ley de la que están opinando…

María victoria @mv_libre

Replying to @BenjaminMorenob

Usted es wn de nacimiento o se hizo experto con los años??

La gratuidad cubre solo los semestres que dura la carrera del estudiante, si se atrasa, los semestres que demore en terminar, los paga él, ya sea con CAE o de su bolsillo.

Michuu 🐝 @michuuuub · 9h

Replying to @BenjaminMorenob

debería darte vergüenza ser diputado y no leer antes de tuitear tamaña imbecilidad. a este esperpento flojo e ignorante le pagamos un sueldo millonario

Jime ♡ @RicitosRebeldes · 10h

Replying to @BenjaminMorenob

La gratuidad solo cubre lo que dure la carrera. Si te retrasás un semestre, pagás matrícula y la mitad del arancel. No es un “pase libre por siempre”. Desinformar solo sirve para justificar recortes.

elmundodemapapo @elmundodemapapo · 9h

Replying to @BenjaminMorenob

Es una pena que un diputado no sepa googlear y saber cómo funciona la gratuidad del país que representa :(