Despedida de Boric: Miles de personas se convocaron en la Plaza de la Constitución

Miles de personas llegaron hasta La Moneda para despedir al Presidente Gabriel Boric en una masiva convocatoria ciudadana. El Mandatario salió al balcón con su familia y dirigió un discurso donde agradeció el apoyo recibido y afirmó que termina su mandato "con las manos limpias y la frente en alto".

Autor: Seguel Alfredo
A pocos días del cambio de mando, una multitud copó este sábado la Plaza de la Constitución para despedir al Presidente Gabriel Boric en una emotiva jornada organizada por el colectivo ciudadano «Unidos por Boric». Con banderas, pancartas y cánticos, los adherentes se congregaron en el frontis del Palacio de La Moneda para agradecer la gestión del mandatario, quien salió al balcón acompañado de su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta para saludar a los asistentes.

En su discurso de despedida, el jefe de Estado realizó un emotivo balance de su administración y destacó la resiliencia del pueblo chileno a lo largo de su recorrido por el país. «He recorrido Chile entero y en todos esos lugares me he encontrado con el pueblo chileno que no se deja doblegar ante incendios ni terremotos, ese que se revela ante amenazas vengan de donde vengan o ante interesados pesimismos», afirmó el Mandatario ante la multitud.

El Presidente Boric también quiso hacer un balance personal de su paso por La Moneda, asegurando que asumió el cargo con humildad y la convicción de haber entregado su máximo esfuerzo. «Termino mi mandato con las manos limpias y la frente en alto», sentenció, agradeciendo el apoyo recibido durante estos años y llamando a sus adherentes a organizarse para volver a ser mayoría política en Chile.

La jornada se desarrolló en un ambiente festivo y familiar, marcando un hito en la recta final del gobierno, a solo cuatro días del traspaso de mando presidencial. Los asistentes destacaron los principales hitos de la administración saliente en una despedida que quedará en la memoria colectiva de sus seguidores.

Ver a continuación, una selección de publicaciones y registros en redes sociales.

