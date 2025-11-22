Destacada astrónoma Teresa Paneque entre los refuerzos del Comando de Jeannette Jara de cara al balotaje

Jeannette Jara suma amplio y diverso equipo para la segunda vuelta y destaca a Teresa Paneque tras histórico reconocimiento científico

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, oficializó un robusto equipo de refuerzo para la etapa final de la campaña, destacando la incorporación de la senadora Paulina Vodanovic como jefa de campaña. La información fue dada a conocer por 24 Horas / TVN, medio que detalló que este reordenamiento surge tras la renuncia del coordinador estratégico Darío Quiroga, cuestionado por declaraciones sobre Franco Parisi y Zandra Parisi. “Vamos a tener un fortalecimiento importante”, señaló Jara, destacando la diversidad del nuevo equipo.

Jara enfatizó que su comando refleja pluralidad y apertura. Consultada por la salida de Quiroga, afirmó que “cuando uno convoca a más personas, siempre hay diferencias. No se trata de un partido único como Kast. Quienes han tenido diferencias con él terminan fuera. Somos una alianza diversa”. La candidata reafirmó que opiniones pasadas pueden o no compartirse, pero que ello no implica uniformidad.

La lista de nuevos encargados regionales también se amplió de manera significativa. Entre ellos figuran Vlado Mirosevic (Arica), José Miguel Carvajal (Tarapacá), Daniella Cicardini y Yasna Provoste (Atacama), Alí Manouchehri (Coquimbo), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Raúl Soto y Pablo Silva (O’Higgins), además de Javier Muñoz y Consuelo Veloso (Maule), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Gastón Saavedra (Biobío), Ricardo Celis (La Araucanía), Luis Cuvertino (Los Ríos), Emilia Nuyado y Tito Ulloa (Los Lagos), Ximena Órdenes y Andrea Macías (Aysén), Javiera Morales y Jorge Flies (Magallanes), Claudia Pascual (Metropolitana) y Ricardo Díaz (Antofagasta).

El equipo central fue reforzado con nuevas coordinaciones estratégicas. En la macrozona norte estarán Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, y en el centro-sur, Alejandra Sepúlveda y Beatriz Sánchez. Los coordinadores de voluntarios serán Gonzalo Winter, Ignacio Achurra y Ana María Gazmuri, mientras que un listado adicional suma a nombres como Felipe Ríos, DJ Black, Coronel Valverde, Alejandra Costamaña, Eliana Albasetti, Diana Aurenque, Erto Pantoja, Claudio Arredondo, Mariel Bravo, Klaudia Kemper, Verónica Baeza, Tania González, Ricardo Villarroel, Francisco Vidal, Iona Rothfeld, Rodrigo “El Polaco” Goldberg, Matías Pino, Paola Méndez, Roberto Rojas, Humberto Solar, Marcos Illesca, Guillermo Gómez, Tiare Villarroel, Carlos Campos Riquelme, Cecilia Urzúa y Nadia Carrillo Zambrano.

Cabe destacar que la astrónoma chilena Teresa Paneque acaba de recibir en Washington el prestigioso premio Eric and Wendy Schmidt, conocido como el “Óscar de la Comunicación Científica”, entre más de 700 postulantes. Es la primera chilena reconocida en su categoría y destaca por su labor de divulgación, su comunidad de más de un millón de seguidores, su trabajo reconocido mundialmente y su exitosa saga infantil “El Universo Según Carlota”. Su trayectoria científica incluye un doctorado en la Universidad de Leiden y el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Finalmente, Jara recalcó que estas incorporaciones buscan ampliar la representación social, cultural, científica y territorial de su candidatura, reforzando la competitividad de Unidad por Chile en la segunda vuelta.