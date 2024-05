Detienen a 4 funcionarios de la DAEM de Puerto Montt: Investigan «pérdida» de $2.500 millones en subvenciones escolares

Cuatro funcionarios de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt fueron detenidos este miércoles durante un procedimiento realizado por el Ministerio Público.

De acuerdo a lo informado por ADN Radio, la fiscalía se encuentra investigando el destino de $2.500 millones que -supuestamente- habrían sido utilizados en subvenciones escolares pero que no fueron debidamente justificados por la DAEM, según constató una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

Los hechos fueron reconocidos por el propio director (s) de la DAEM de Puerto Montt, Hugo Avendaño, quien señaló que el organismo ya ha entregado todos los antecedentes necesarios para esclarecer la situación.

«Son fondos no acreditados que, a criterio del fiscalizador, estima que no debieron haberse utilizado en esos materiales y debieron no haberlos comprado, pero en ningún momento se habló de malversación, ni uso, ni hurto, ni nada de eso», sostuvo.

Por otro lado, el fiscal Patricio Poblete informó que el operativo consistió en la incautación de documentos y computadores de las dependencias municipales, además de la detención de cuatro funcionarios investigados.