Detienen a adolescente que planeaba una masacre escolar en Buenos Aires: Afín a la extrema derecha y símbolos nazis

Afinidad con la extrema derecha y uso de símbolos nazis: Detienen en Buenos Aires a un adolescente por planear un tiroteo escolar

Un adolescente de 16 años fue detenido en el barrio porteño de Caballito por la Policía Federal Argentina (PFA), acusado de planificar un tiroteo escolar en su antigua institución educativa. Según confirmó la PFA, el operativo se realizó tras una alerta emitida por el FBI, que detectó amenazas publicadas por el joven en la red social X, donde anunciaba su intención de “cometer una masacre en noviembre”. Durante el allanamiento en su domicilio, ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, se incautó un arsenal compuesto por réplicas de armas de fuego, cuchillos, bombas molotov caseras y cuadernos con un plan de ataque detallado, destacó el medio Perfil.com.

Según el medio argentino, la investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del fiscal Horacio Azzolín, avanzó rápidamente tras el informe del FBI y derivó en el hallazgo de material que revela una peligrosa ideología. Fuentes judiciales explicaron a Clarín que el joven manifestaba “una afinidad con contenidos de extrema derecha, glorificaba al nazismo y exaltaba a asesinos múltiples”, cuyos nombres, como los de Brenton Tarrant y Anders Breivik, estaban inscritos en los objetos secuestrados. Además, se encontraron parches con esvásticas, soles negros y simbología vinculada al supremacismo blanco.

Entre los elementos más inquietantes se encontró un cuaderno con un plan meticuloso que, según describió la unidad antiterrorista de la PFA, “era similar” al atentado de Anders Breivik en Noruega. La secuencia planeada incluía realizar una amenaza en un shopping cercano al colegio, ingresar al establecimiento simulando ser policía y ejecutar un tiroteo para provocar “un hecho de extrema violencia”. También se halló una carta suicida y dispositivos electrónicos que serán peritados para profundizar la investigación.

Perfil.com, señala que el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, destacó que la cooperación internacional permitió “neutralizar a tiempo una posible tragedia”. El adolescente fue puesto a disposición de la jueza María Romilda Servini, quien ordenó su evaluación psiquiátrica. Este caso representa el décimo incidente de este tipo detectado en Argentina en los últimos dos años, según confirmó la PFA, lo que evidencia un preocupante patrón de amenazas vinculadas al extremismo digital entre menores de edad.