Detienen a abogado por facilitar comunicación en plena audiencia por Operación Apocalipsis

Tras una denuncia de Gendarmería, se reveló que habría permitido el envío de mensajes de voz a un ex funcionario procesado.

La situación se produjo la mañana de este lunes 22 de diciembre, antes de iniciar la cuarta jornada de formalización en el Centro de Justicia de Santiago, donde el abogado Gabriel Zambrano fue interceptado tras una denuncia de una capitana de Gendarmería, quien detectó el uso de un dispositivo móvil para enviar mensajes de voz no autorizados a terceros.

La detención ocurrió en el contexto de una investigación masiva que busca desarticular una red de corrupción activa desde 2020 en Santiago 1 y el penal de San Joaquín. Según los antecedentes, el abogado habría incurrido en la misma práctica que se les imputa a los 47 gendarmes y 23 civiles investigados, siendo el ingreso ilícito de tecnología a recintos de detención.

Tras ser descubierto, un fiscal llegó inmediatamente al tribunal para arrestar a Zambrano, quien representaba al imputado Guillermo Veloso. La situación causó impacto en la audiencia, ya que el profesional pasó de ser el encargado de la defensa a ser investigado por romper los protocolos de seguridad del Centro de Justicia.

De forma paralela, otros defensores presentaron un recurso de amparo para intentar anular el proceso, argumentando que existen «problemas de comunicación y logística» que impiden un trabajo adecuado. Los juristas señalaron que el alto número de imputados dificulta el contacto directo y que sus representados fueron derivados a espacios donde no se garantiza la escucha efectiva.

Actualmente, la «Operación Apocalipsis» mantiene a 62 personas a la espera de medidas cautelares bajo cargos de asociación criminal, cohecho y tráfico de drogas. Mientras el tribunal fijó un plazo de 300 días para la investigación, el abogado Zambrano ahora deberá enfrentar su propio control de detención por facilitar comunicaciones no aprobadas en pleno recinto judicial.