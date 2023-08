Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social: «Daniel Andrade no representa en nada al Frente Amplio»

“El señor Daniel Andrade no representa en nada al Frente Amplio”, así lo aseguró el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, en respuesta a la entrevista de este viernes sobre el caso de la fundación Democracia Viva.

A juicio de Ibáñez, el ex militante de Revolución Democrática y ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), no representa “el espíritu frenteamplista que desde los movimientos sociales hemos aportado al Gobierno”.

“Queremos dejar de darle noticias a la gente de cosas que le hacen mal a la política”, dijo en referencia a las investigaciones sobre el polémico caso de traspasos de dinero a Democracia Viva, cuestionado y apuntado como posible situación de corrupción.

El parlamentario enfatizó que los “antecedentes están en la justicia. Hablamos de algo muy grave. El Gobierno entregó antecedentes para sancionar con todo el peso de la ley”, y “esperamos categóricamente que se paguen estos hechos. La corrupción se paga con cárcel”.

Finalmente, Ibáñez reiteró que “todos esperamos que esto se esclarezca y se devuelva el dinero. No esconderemos ninguna basura bajo la alfombra”.

