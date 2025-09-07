Diputada Camila Musante tilda de «cobardes» a “libertarios” de Kaiser por uso distorsionado de su imagen

La diputada independiente Camila Musante, integrante de la bancada del PPD, ha formulado una grave denuncia pública a través de la red social X. La parlamentaria acusó formalmente al Partido Nacional Libertario de utilizar sus canales oficiales para difundir una «imagen mía absolutamente distorsionada», afirmando que el objetivo de dicha acción fue provocarle daño personal y político mediante la manipulación de su figura pública.

En un contundente video, la legisladora dirigió sus palabras directamente al candidato presidencial Johannes Kaiser, de la colectividad denunciada. Musante lo emplazó públicamente a responder si valida «esta forma violenta de hacer política», estableciendo así una clara responsabilidad del candidato sobre los actos de su partido. Concluyó su mensaje con una dura calificación: «hay un solo nombre para aquellos que atacan detrás de una pantalla escondiendo su cara: cobardes».

Este incidente abre un nuevo frente de tensión en el clima electoral actual, poniendo en el centro del debate los límites de la crítica política y el uso de información distorsionada. La diputada Musante ha elevado el tono de la confrontación, exigiendo una rectificación pública y una toma de posición del máximo referente libertario, lo que convierte su reclamo en un desafío directo a la ética de campaña de sus adversarios.

Ver video de la diputada Musante

