Diputada Gazmuri sobre crueles dichos de María Luisa Cordero sobre esquizofrénicos: «La salud mental dentro de esta Cámara es algo que debe cuidarse»

La diputada María Luisa Cordero (Ind-RN), se encuentra en el medio de una nueva polémica, luego de sus dichos ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde ironizó con la situación de los enfermos esquizofrénicos y sus padres.

Ayer lunes, mientras en la instancia parlamentaria se desarrollaba el debate sobre la tramitación de la ley corta de isapres, se abordó el tema de las enfermedades que podrían colapsar el sistema público de Fonasa.

Al respecto, la parlamentaria Cordero emitió un desafortunado comentario: «Si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar. Perdón, a pesar de que soy psiquiatra», dijo.

El diputado independiente Hernán Palma, reaccionó ante los dichos de la psiquiatra, los cuales calificó como una falta de respeto.

«Yo tengo una hija esquizofrénica y créame que no tengo ganas de suicidarme, doctora Cordero. No lo puedo soportar. Su ironía no me hace ningún chiste. Encuentro que este espacio ha llegado a límites insostenibles. No le voy a aceptar esto», afirmó Palma antes de retirase de la comisión totalmente indignado.

El diputado independiente Andrés Giordano expresó su respaldo a su colega Palma y a todos quienes se sintieron violentado por las crueles palabras de Cordero.

En la misma línea, la diputada Emilia Schneider (CS) preguntó ante la instancia: ¿Cuál es el aporte de la diputada Cordero?.

«Se dedica a las polémicas y a insultar, pero no le conocemos ningún aporte al país o a nuestro distrito. Señora Cordero, esto no es farándula, haga la pega y corte la violencia y el show», indicó.

Por su parte presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri (PAH), decidió suspender la sesión medio del repudio general a las declaraciones de María Luisa Cordero.

Gazmuri: «La salud mental dentro de esta Cámara es algo que debe cuidarse»



Este martes antes de iniciar una nueva sesión en la que se discutirá hasta total despacho la ley corta de isapres, Gazmuri se refirió a la lamentable situación vivida ayer en la instancia y envió un mensaje de solidaridad y apoyo al diputado Palma.

“No podemos empezar esta sesión sin hacer un comentario sobre la dolorosa situación que se vivió ayer, y no está hoy día el diputado Palma, (pero) queremos mandarle toda nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro apoyo», planteó.

«Sentimos que esto no es algo nuevo, la salud mental dentro de esta Cámara es algo que debe cuidarse, conocimos hace poco un estudio donde nos muestra que las dos principales emociones que priman en este Congreso son la frustración y la rabia, creo que tenemos que hacernos cargo de eso y también pensar proactivamente en qué medidas podemos ir implementando, y que esto implique por supuesto el respeto absoluto a nuestros compañeros, el cuidado a nuestras palabras, porque a veces, dichas inconscientemente, de manera banal, de manera trivial, producen un tremendo daño y creo que tenemos que hacernos caso de esta situación», agregó.

