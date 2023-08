Diputada Ñanco al Udi Cristhian Moreira: “Su partido lidera el ranking de corruptos en Chile”

Reacción de diputada Ñanco ante insultos de diputado Moreira

Este lunes 28 de agosto se votó la solicitud de censura presentada por Ñanco (RD) contra el presidente de la comisión – Castro (RN) – por «conflictos de interés» dado que durante la pandemia, la Seremi de Salud de Antofagasta del gobierno anterior, Rossana Díaz (UDI), habría otorgado vía trato directo $513.128.000 a Hotel Altos del Sol, que pertenece al grupo empresarial Korlaet.

La censura fue rechazada, pero el diputado Moreira (UDI) insultó a la parlamentaria y le dijo que era «cara de palo» y luego “cara de raja”. La parlamentaria de revolución Democrática, diputada por distrito de la Araucanía, se refirió a Moreira y le dijo: “Recuerde, si fuera por casos de corrupción usted tampoco podría estar sentado aquí (…) “Su partido lidera el ranking de corruptos en Chile. La UDI y RN”, argumentó Ñanco

Posteriormente, en un punto de prensa, la diputada Ericka Ñanco anunció que llevará a la comisión de Ética al diputado. «Me trató con palabras violentas, con un descalificativos como es ser ‘cara de raja’ (…) no me voy quedar callada, quizás hoy no tuve la mayoría para censurar al diputado Castro, sin embargo, eso no significa que esto va a quedar impune», dijo la parlamentaria. «Yo no hice nada para que el diputado reaccionara así, tampoco le falté el respeto ni le dije ninguna grosería«, agregó.

